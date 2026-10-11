Dragon Ball Super: Beerus por fin comenzó su transmisión en TV japonesa y ya está disponible en Crunchyroll, lo que significa que los fanáticos de todo el mundo pueden ver el primer episodio. Si bien las sensaciones generales fueron positivas, hubo un par de aspectos que decepcionaron a la comunidad.

Tal como se prometió, la serie de Toei Animation se estrenó oficialmente el 11 de octubre de 2026 en Japón y el resto del planeta. Esta producción se manejará con un esquema de lanzamientos semanales, así que deberemos esperar hasta el domingo que viene para ver el siguiente capítulo y así hasta la finalización de la temporada.

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Reciclaje de escenas de Dragon Ball Super: Beerus decepciona a los fans

Aunque es bastante obvio, es importante recalcar que Dragon Ball Super: Beerus es únicamente una versión mejorada del anime de 2015. Entre los cambios, podemos encontrar una animación más fluida y una calidad visual superior. Aun así, los fanáticos esperaban ajustes más sustanciales e incluso escenas totalmente nuevas.

Y en efecto, el “remake” presenta una secuencia nunca antes vista en el show original, en la que Goku se imagina un enfrentamiento contra Cell, Freezer y Kid Buu; sin embargo, ese es el único segmento totalmente nuevo. En esencia, el resto del primer episodio muestra readaptaciones de escenas vistas en el anime original.

En redes sociales, los fanáticos criticaron la reutilización de escenas y la falta de novedades. Otros también señalaron que se usó otra vez algunos temas de la banda sonora del show de 2015, y que el ritmo del capítulo es demasiado frenético y, en consecuencia, tiene una edición bastante peculiar.

“De momento, lo más destacado del capítulo 1 es el tono mucho más serio. Hay mucho reciclaje de la serie de 2015, como pensaba, pero al menos de momento son de dibujos buenos (…) y también reciclaron música”, señaló un fan en redes sociales.

“Sentimientos encontrados con algunas decisiones en edición, pero es algo lógico al tener en cuenta que reciclan material”, comentó otra persona en X.

“Si nunca has visto Dragon Ball Super, te sorprenderá. Si te sabes Dragon Ball Super de memoria como yo, te habrá dejado algo frío, aunque contento por ver un producto más digno que el de 2015″, indicó un fan.

El primer episodio de Dragon Ball Super: Beerus tiene mucho reciclaje de escenas, pero con cambios visuales y mejor dibujo

A pesar de las críticas, los fanáticos elogiaron el cambio de tono. Si bien Dragon Ball Super: Beerus aún mantiene colores vibrantes, es innegable que el anime hace un gran trabajo al demostrar lo aterrador y poderoso que realmente es Bills, el Dios de la Destrucción. Otros también destacan que Goku parece menos ingenuo.

“Beerus nunca había lucido tan imponente como en este primer capítulo; ojalá esto se mantenga a lo largo de la serie, porque aunque el personaje tiene momentos cómicos, a veces olvidamos lo aterrador que puede ser y la amenaza que representa. Esta nueva serie se ha encargado de que no perdamos de vista ese aspecto”, afirmó otro fan.

Bills es un personaje mucho más aterrador en Dragon Ball Super: Beerus

Ending de Dragon Ball Super: Beerus divide las opiniones de los fans

Al margen del capítulo en sí, hay otro aspecto que generó debate en redes sociales: la secuencia animada que dará cierre a todos los episodios de Dragon Ball Super: Beerus. Algunas personas incluso señalan que es el peor ending en toda la historia de la franquicia.

“Dragon Ball Super: Beerus tiene el peor ending que he visto en una serie de Dragon Ball. Hasta el ending es reciclaje de escenas de los episodios. Una lástima”, dijo un fan. “Al tener en cuenta lo increíble que está el opening, que el ending sea tan flojo musical y visualmente es... bueno, una cosa”, respondió otro.

Ahora bien, hay que considerar que la secuencia de cierre tiene un pequeño detalle que puede pasar desapercibido. Resulta que las “escenas recicladas” son, en realidad, las imágenes de avance de lo que se verá en el siguiente capítulo del anime. En definitiva, es una forma original de mostrar el adelanto sin gastar tiempo del episodio.

Otras personas también criticaron el tema musical, aunque esa es una mera cuestión subjetiva. Recordemos que la canción del ending se llama Kan Peki No Peki, y es interpretada por el artista japonés VK Blanka.

El siguiente episodio de Dragon Ball Super: Beerus mostrará cómo Bills se dirige al planeta de Kaiosama y se enfrentará a Goku, así que se trata de una readaptación del polémico capítulo 5 de la serie original. A diferencia de lo que se vio en 2015, esta nueva versión presentará una animación de primer nivel, aunque está por verse si se harán cambios narrativos.

La serie de Toei Animation basada en la obra de Akira Toriyama regresará la siguiente semana, y ya conocemos el calendario completo de estreno para los próximos capítulos.

El nuevo ending de Dragon Ball Super decepcionó a los fans del anime

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del primer episodio del anime? Déjanos leerte en los comentarios.

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