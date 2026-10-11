A pesar de sólo ser una versión mejorada de una serie de hace más de 10 años, Dragon Ball Super: Beerus se convirtió de inmediato en uno de los animes más esperados de la segunda mitad de 2026. El día finalmente llegó y el primer episodio ya está disponible en streaming, pero su debut generó todo un alboroto.

Efectivamente, la obra de Akira Toriyama volvió a romper el Internet. Tras el lanzamiento oficial del capítulo 1 del anime, numerosos usuarios reportaron problemas para acceder al servicio Crunchyroll y sintonizar el show animado. Esta situación demuestra una vez más la enorme popularidad que aún posee la franquicia.

Video relacionado: El mejor juego de Dragon Ball de la historia

Dragon Ball Super: Beerus causa problemas técnicos en Crunchyroll

Fue a principios de 2026 cuando Toei Animation compartió el primer adelanto oficial de Dragon Ball Super: Beerus, una readaptación del anime de 2015. Esta versión elimina el relleno y presenta un apartado visual renovado, con una mejor animación y una calidad visual más consistente. La idea es corregir los principales problemas del show original.

El domingo 11 de octubre de 2026, la serie animada finalmente comenzó su emisión a través del canal Fuji TV en Japón. Tal como se prometió, el primer episodio se unió al catálogo de Crunchyroll poco tiempo después, aunque la espera fue más larga de lo que se esperaba. En el caso de México, el capítulo se estrenó alrededor de las 10:00 AM.

Se nota que personas intentaron iniciar sesión y sintonizar el primer episodio del anime al mismo tiempo, pues el servicio de streaming experimentó inconvenientes técnicos por breves periodos. Esas interrupciones impidieron a los fanáticos ver el regreso de Goku, y les obligó a esperar más minutos mientras se estabilizaba la plataforma.

La caída no fue masiva, pues otras personas afirman que pudieron ver el capítulo 1 de Dragon Ball Super: Beerus sin mayores complicaciones; sin embargo, es innegable que el aumento en el tráfico en línea fue suficientemente significativo como para causar intermitencias en algunos territorios.

En redes sociales, numerosos usuarios compartieron capturas de pantalla que mostraban la aplicación de Crunchyroll con mensajes de error. Así pues, los fallos no fueron casos aislados. También se observó un incremento en el número de reportes en el portal Down Detector, lo que demuestra que una cantidad considerable de personas tuvieron problemas para sintonizar la serie durante su estreno.

Estreno oficial del primer episodio de Dragon Ball Super: Beerus provocó errores y caídas en los servidores de Crunchyroll

Por suerte, la plataforma se estabilizó poco después de la publicación del primer episodio y los fanáticos ya informan que la mayoría de los errores ya desaparecieron.

Curiosamente, Crunchyroll no fue el único servicio que experimentó algún tipo de interferencia. A través de una publicación en redes sociales, Animation Digital Network, plataforma que emitió Dragon Ball Super: Beerus en exclusiva para Francia, también informó que sus servidores sufrieron errores durante el domingo. La falla coincidió con el estreno del anime.

Usuarios reportaron la caída de Crunchyroll en la plataforma online Down Detector

Dragon Ball Super: Beerus se estrenará próximamente en HBO Max, Disney+ y Netflix

El primer episodio del anime dividió las opiniones de los fanáticos, quienes criticaron el reciclaje de escenas y la falta de cambios en la narrativa general. El ending también fue un tema controversial, pues hay quienes lo consideran la peor secuencia de cierre en toda la historia de la franquicia.

Dragon Ball Super: Beerus ya está disponible en Crunchyroll, pero los fanáticos de Latinoamérica y otras regiones que no están suscritos a dicho servicio también podrán ver el primer episodio en Netflix, Disney+ y HBO Max. Eso sí, deberán esperar hasta una semana.

El anime se estrenará el próximo 14 de octubre de 2026 a través de Disney+, mientras que el estreno en HBO Max tendrá lugar el 16 de octubre. Por último, el primer capítulo de la serie de Toei Animation se unirá a la librería digital de Netflix el 17 de octubre en Norteamérica y LATAM.

Está por verse si alguno de estos servicios experimenta fallas con el estreno del show animado. Vale la pena recordar que ya se compartieron las fechas de estreno para todos los episodios.

Dragon Ball Super: Beerus rompe el Internet y causa la caída de servicios de straming en su estreno mundial

Crunchyroll es la única plataforma que transmitirá los nuevos episodios casi inmediatamente después de su estreno original. El servicio opera en casi todo el mundo, aunque los fans de algunas regiones tendrán otras alternativas. Prime Video emitirá los capítulos en Japón, mientras que Animation Digital Network (ADN) hará lo propio en Francia.

Pero cuéntanos, ¿qué te pareció el primer episodio? ¿Experimentaste problemas para ver el anime? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Dragon Ball Super: Beerus.

Video relacionado: Tenemos que hablar sobre Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4

Fuente