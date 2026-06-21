La historia de Sonic está llena de juegos importantes, momentos de éxito y etapas complicadas. A lo largo de décadas, la mascota de SEGA ha protagonizado proyectos que dejaron huella en millones de jugadores alrededor del mundo.

Por eso resulta interesante escuchar cuál es el título favorito de las personas que ayudaron a construir la franquicia. Recientemente, Takashi Iizuka, jefe del Sonic Team, habló sobre el juego de la serie que guarda los recuerdos más especiales para él.

Un proyecto que nació en circunstancias muy diferentes

Durante una entrevista con la revista Famitsu, Iizuka fue cuestionado sobre el juego de Sonic que más recuerda con cariño. Aunque aseguró que tiene buenos recuerdos de todos los proyectos en los que participó, finalmente eligió Sonic Adventure 2, lanzado originalmente en 2001 para Dreamcast.

El creativo explicó que, tras terminar el desarrollo de Sonic Adventure en 1998, decidió trasladar a parte del equipo a San Francisco para trabajar en la nueva entrega. La situación era muy distinta a la del proyecto anterior.

Según Iizuka, mientras el primer Sonic Adventure involucró a más de 100 personas, el desarrollo de Sonic Adventure 2 comenzó con apenas 11 integrantes. Lejos de convertirse en un problema, esa estructura pequeña ayudó a crear un ambiente de trabajo especial.

La libertad del equipo dejó huella en el juego

Iizuka recordó que el cambio de ciudad y el tamaño reducido del equipo permitieron que todos colaboraran de forma más cercana. También comentó que los desarrolladores podían apoyarse tanto en el trabajo como en su vida personal.

“Guardo buenos recuerdos de todos, pero si tuviera que elegir uno, sería Sonic Adventure 2”, comentó Iizuka. El creativo explicó que la libertad y la unión del grupo fueron elementos clave durante aquella etapa.

Además, señaló que esa experiencia terminó reflejándose en el contenido del juego. Gracias a ello, el título logró conectar con una gran cantidad de fans y se convirtió en una de las entregas más queridas de toda la franquicia.

Su legado sigue vivo más de 20 años después

El impacto de Sonic Adventure 2 continúa vigente. Iizuka destacó que también le dio mucha alegría ver cómo la historia del juego sirvió de inspiración para la película Sonic the Hedgehog 3.

Con el paso de los años, la aventura protagonizada por Sonic y Shadow se consolidó como una de las producciones más influyentes de la saga. Las declaraciones de Iizuka muestran que el cariño por ese proyecto sigue intacto incluso después de más de 2 décadas.

¿Crees que Sonic Adventure 2 es el mejor juego de Sonic? ¿Qué entrega de la franquicia es tu favorita? Cuéntanos en los comentarios.

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