Goichi “GO1” Kishida es uno de los mejores jugadores de múltiples juegos de pelea y ha obtenido buenos resultados en competencias recientes. A pesar de su gran desempeño en diferentes categorías, el prodigio japonés ha dedicado gran parte de su tiempo a convertirse en uno de los jugadores más fuertes de Fatal Fury: City of The Wolves.

Su dedicación y compromiso con el juego de SNK le han traído frutos, ya que ha tenido eclenetes resultados que han llevado al japonés a participar en grandes escenarios como el Esports World Cup 2026 (EWC 2026). Su lugar en este mundial estaba asegurado, sin embargo, GO1 sufrió un golpe de calor durante su traslado durante su estadía en Francia, lugar donde se celebró el EWC 2026. La situación tuvo graves consecuencias y GO1 tuvo que decidir entre ser el potencial ganador del EWC 2026 y su salud.

GO! fue atendido de inmediato por los paramédicos del EWC 2026

La salud es primero

GO1 relata parte de su experiencia en diversas publicaciones en la plataforma X. Según el jugador profesional, se preparó previamente con artículos de cuidado personal para mantenerse fresco, sin embargo, debido a una falla en el autobús en el que viajaba, el espacio cerrado alcanzó más de 39 grados. Como consecuencia, el cuerpo de Go1 no resistió el golpe de calor y tuvo que ser atendido de inmediato.

El jugador de Marco y Mr. Karate comentó que, después de unas horas, pudo comer y caminar con normalidad, pero aún tenía una sensación de fatiga constante. Esto lo llevó a evaluar si debía continuar o no en el torneo de Fatal Fury: City of The Wolves. Al día siguiente, GO1 tuvo una valoración médica y parecía estar libre de riesgo. Fue así que el jugador decidió participar el primer día de las eliminatorias y consiguió asegurar su pase a la siguiente ronda por el lado de ganadores.

Due to an ongoing health issue, GO1 has decided to withdraw from the Esports World Cup. We wish him a speedy recovery and look forward to his return next summer. pic.twitter.com/843onmdjz2 — EWC Extra (@EWC_Extra) July 10, 2026

A pesar de su excelente desempeño, GO1 decidió darle prioridad a su salud al sentirse mal al día siguiente, su decisión fue contundente: canceló su participación en el EWC 2026 a pesar de estar en top 16. En su publicación, Go1 se disculpa por no cumplir con las expectativas de quienes lo apoyaron y comentó sus planes por priorizar su recuperación con un largo periodo de descanso.

Al final, GO1 logró quedarse con el 13.º lugar a pesar de su eliminación y llevarse un premio de $20 mil dólares en efectivo a pesar de su mala experiencia.

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¿Crees que Go1 tomó la decisión correcta? ¿Crees que hubiera sido capaz de ganar el torneo a pesar de lo que vivió? No dudes en dejarnos tus respuestas en la caja de comentarios. Si quieres saber sobre Fatal Fury: City of The Wolves y otros juegos de pelea puedes visitar este enlace.

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