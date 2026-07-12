PUBG Mobile se ha caracterizado por tener colaboraciones muy importantes, en especial con series de anime y manga como Jujutsu Kaisen, Neon Genesis Evangelion y Spy x Family, por mencionar algunas. En esta ocasión, toca el turno de Naruto Shippuden con nuevo contenido que acompaña a la actualización 4.5 del Battle Royale.

Esta colaboración incluye los atuendos de Uzumaki Naruto, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno, Kakashi Hatake, Jiraiya y Madara Uchiha, pero esto es solo el principio, de los festejos para celebrar el 8.º aniversario de PUBG Mobile.

Lootea y corre como Naruto

Además de cosméticos y modificaciones mayores a la interfaz, la colaboración introduce el modo “Naruto: Reunión Ninja”, que transforma algunos mapas del juego en escenarios icónicos del universo de Masashi Kishimoto.

Algunos de estos lugares memorables son: la Aldea Oculta de la Hoja, la Academia Ninja, Ichiraku Ramen, la Arena de los Exámenes Chunin y el Valle del Fin.

También se podrán usar algunos ataques sacados directamente del anime como el Rasengan, Chidori y Katon Goukakyuu no Jutsu, para darle un toque espectacular a las batallas campales. Esto es uno de los agregados más atractivos, pero la cereza en el pastel es sin duda el evento especial del Zorro de Nueve Colas.

Produced by the Official NARUTO Team.

The Official NARUTO x PUBG MOBILE Exclusive Collab Anime is LIVE NOW!



A brand-new shinobi chapter begins, the true adventure begins July 9 - PUBG MOBILE x NARUTO collaboration arrives in-game.



The Will of Fire is calling. Ninjas assemble!… pic.twitter.com/HSq8In0i3Q — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) July 8, 2026

La batalla con Kurama, o el Zorro de Nueve Colas, nos pone a correr por todo el escenario mientras enfrentamos al gigantesco Jinchuriki. La idea es que en cada partida, el Kyuubi esté descansando, acechando o alerta y nos complique la vida en una batalla llena de chakra.

Finalmente, la colaboración es acompañada con un video especial que incluye el tema Blue Bird de Ikemonogatari, pieza musical que se convirtió en un clásico instantáneo al ser el tema de entrada para la temporada 3 de Naruto Shippuden. El video muestra una calidad de animación excepcional a cargo de Studio Pierrot, casa animadora responsable del anime original.

Recuerda que la actualización 4.5 de PUBG Mobile ya se encuentra disponible y recibirá más contenido en diferentes fechas. Puedes verificar todos los detalles en la página oficial de PUBG Mobile. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta colaboración? No olvides dejarnos tu respuesta en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre Naruto, sigue el siguiente enlace.

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