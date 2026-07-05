One Piece se estrenó hace casi 30 años, y aún mantiene una fanaticada fiel que mes a mes espera los lanzamientos de nuevos capítulos del manga que continúen la historia y muestren más batallas épicas. Tristemente, los seguidores de esta obra de aventura deberán pagar más para adquirir el nuevo volumen.

Pero antes de que la comunidad entre en pánico, es pertinente señalar que el aumento de precio será temporal, además de que los clientes sólo deberán pagar un pequeño monto extra. Aun así, Eiichiro Oda, creador de la franquicia, consideró prudente ofrecer una disculpa a los lectores.

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Volumen 115 del manga de One Piece es más caro que el resto de tomos

El pasado 3 de julio de 2026 debutó el volumen 115 de One Piece. Los fanáticos nipones que acudieron a su tienda favorita para adquirirlo seguramente notaron que tiene un precio ligeramente más elevado en comparación con el resto de las recopilaciones del manga.

Efectivamente, hubo un incremento de precio. La buena noticia es que no se trata de un aumento permanente, así que los fanáticos pueden estar más tranquilos. Pero, ¿por qué el lanzamiento anterior es más caro que el resto? Eiichiro Oda explicó el motivo y, además, ofreció disculpas a los seguidores de su obra.

En primer lugar, debemos destacar que el volumen 115 del manga oficial de One Piece sólo es ¥20 JPY más caro que los estrenos previos, lo que se traduciría a un aumento mínimo de alrededor de 12 centavos de dólar. Aun así, es entendible que algunas personas se sientan molestas por esta situación.

El creador de la franquicia usó sus redes sociales para profundizar en el tema y disculparse con la comunidad. En su publicación, el mangaka de 51 años de edad comenta que quiso incluir toda la historia de los últimos episodios en el mismo tomo, por lo que la recopilación tiene 13 capítulos.

De acuerdo con Eiichiro Oda, la mayoría de los volúmenes incluyen entre 10 y 12 capítulos. Debido a que ahora hay un número adicional, el tomo resultó ser más grande de lo normal, además de que la cantidad de tinta que se usó en la imprenta fue diferente. En consecuencia, fue necesario aumentar el precio del volumen 115.

“Creo que por sólo ¥20 JPY probablemente podrán perdonarme, ¿no? Por favor, perdónenme. Ese capítulo extra hace que merezca la pena. ¡El tomo estará a la venta el 3 de julio!”, comentó el artista y escritor japonés en su carta.

Eiichiro Oda ofreció una disculpa a los fanáticos de One Piece

¿Qué incluye el último volumen del manga de One Piece?

Una vez más, recalcamos que se trata de una medida temporal que sólo impactará al volumen 115 de One Piece, por lo que se espera que el tomo 116 vuelva a su precio habitual. Para contextualizar, las recopilaciones normalmente cuestan ¥574 JPY en Japón, por lo que el más reciente lanzamiento está disponible por ¥594 JPY.

Sin duda, los fanáticos tienen motivos para estar al corriente de los más recientes acontecimientos del manga de Eiichiro Oda.

El volumen 115 enóloga del capítulo 1167 al 1179. La historia se encuentra en el punto álgido del Arco de Elbaph, donde Luffy y el resto de su tripulación exploran la tierra de los gigantes y se encuentran con Loki. En los últimos episodios finalmente pudimos ver a Imu, el Rey del Mundo que se perfila para ser el próximo gran villano.

El volumen 115 del manga de One Piece ya está disponible a un precio más elevado

Pero dinos, ¿qué opinas de la decisión de aumentar el precio? Déjanos leerte en los comentarios.

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