Los seguidores de Shantae tienen un nuevo motivo para celebrar. Después de varios meses de silencio, WayForward confirmó que la próxima entrega de la franquicia sigue en desarrollo y llegará en 2027.

Aunque el estudio todavía guarda la mayoría de los detalles, una nueva imagen mostrada durante Anime Expo 2026 bastó para volver a encender el entusiasmo por una de las sagas independientes más queridas de los videojuegos.

Shantae volverá con una nueva aventura multiplataforma

A través de sus redes sociales, WayForward presentó una ilustración inédita de Shantae y confirmó que el proyecto llegará a múltiples plataformas durante 2027. El estudio evitó revelar el nombre oficial, las consolas confirmadas o detalles sobre su jugabilidad, por lo que los jugadores tendrán que esperar un poco más para ver escenas del juego en movimiento.

La desarrolladora ya había adelantado en 2025 que trabajaba en la séptima entrega principal de la serie. Sin embargo, esta es la primera vez que comparte una ventana de lanzamiento oficial, lo que indica que el desarrollo avanza de acuerdo con los planes del estudio.

Enjoy this brand-new teaser image revealed at Anime Expo for the next Shantae game, currently in development! pic.twitter.com/WPXcK7gnpT — WayForward (@WayForward) July 3, 2026

Una saga que se convirtió en un clásico del género

La franquicia Shantae debutó originalmente en 2002 para Game Boy Color y rápidamente llamó la atención por sus coloridas animaciones, humor y mezcla de plataformas con exploración al estilo Metroidvania. A lo largo de los años, la protagonista se convirtió en el personaje más importante de WayForward y en uno de los rostros más reconocidos de la escena independiente.

Cada entrega ha expandido las habilidades de la heroína, quien utiliza su característico ataque con el cabello y diferentes transformaciones mágicas para explorar escenarios llenos de secretos. Títulos como Shantae and the Pirate’s Curse, Shantae: Half-Genie Hero y Shantae and the Seven Sirens ayudaron a consolidar la popularidad de la serie entre jugadores de Nintendo, PlayStation, Xbox y PC.

Más recientemente, WayForward rescató un proyecto perdido con Shantae Advance: Risky Revolution, un juego originalmente planeado para Game Boy Advance que finalmente llegó al mercado décadas después. Ahora, el estudio se prepara para escribir un nuevo capítulo completamente original en la historia de la heroína.

¿Qué esperas del próximo Shantae? ¿Qué nuevas habilidades te gustaría ver en la heroína? Cuéntanos en los comentarios.

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