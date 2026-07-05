PlayStation está lejos de ser la compañía favorita de los gamer en este momento. Hace un par de días, anunció que dejará de producir juegos físicos a partir de 2028, lo que es un indicador bastante claro de que se inclinará fuertemente por el formato digital de cara al futuro. En medio de esta controversia, salió a la luz un hallazgo escalofriante.

La comunidad descubrió que el documento de Términos y Condiciones advierte que Sony podría eliminar las cuentas de PSN de los usuarios y revocar las compras de los jugadores si éstos no cumplen con un simple requisito. Esta revelación deja en evidencia una vez más los peligros de la era digital

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Sony podría eliminar tu cuenta y quitarte tus juegos digitales si no inicias sesión en PSN

La compañía japonesa suele actualizar su documento de Términos y Condiciones con bastante regularidad, pero los cambios pasan desapercibidos debido a que la inmensa mayoría de los usuarios simplemente da clic en “Aceptar” sin leer previamente el texto completo.

Tras la reciente polémica que se formó alrededor de Sony, la gente finalmente se dio a la tarea de analizar las normas y, de esta manera, descubrió una clausura que básicamente permite a la empresa cerrar las cuentas de PSN de los jugadores y eliminar todas sus compras digitales de PS3, PS4, PS5, etcétera.

El artículo 21.1 del documento establece de forma clara que, si un perfil de PlayStation Network permanece inactivo durante 36 meses (3 años), la compañía podría eliminarlo definitivamente, lo que provocaría que el dueño pierda acceso a sus juegos y demás productos digitales para siempre. Y sí, el texto destaca que el cierre es “irreversible”.

Sony profundiza en el tema en el siguiente punto y señala que, después de que pasen los 3 años de inactividad, procederá a ponerse en contacto con el jugador a través del correo electrónico asignado a la cuenta. El usuario tendrá un plazo de 6 meses para volver a iniciar sesión o, en su defecto, comunicarse con la compañía para solicitar que no elimine su perfil.

“Tras el cierre de tu cuenta, no podrás acceder a los Servicios en línea de PlayStation ni utilizar los productos digitales adquiridos con dicha cuenta. El cierre es irreversible”, se lee en la sección 21.3 del documento de Términos y Condiciones de PlayStation.

Sony podría eliminar las cuentas de PSN de los jugadores que permanezcan inactivos por 36 meses o 3 años

¿Todos los jugadores de PlayStation podrían perder su perfil por inactividad?

El sitio web oficial señala que la última actualización del documento tuvo lugar en abril de 2026; sin embargo, la clausura en cuestión no es una novedad. De hecho, la regla que establece que los jugadores pueden perder su cuenta tras 36 meses de inactividad se implementó en la versión 10 del texto, que se lanzó en diciembre de 2019.

En específico, la versión de octubre de 2017 estableció que Sony podría cerrar las cuentas de PlayStation Network si el usuario no inicia sesión después de 24 meses. Posteriormente, la actualización de finales de 2019 extendió dicho plazo a 36 meses y añadió que la norma sólo se aplicará donde la legislación local lo permita.

Así pues, es pertinente señalar que la clausura brilla por su ausencia en México, Estados Unidos y otras regiones, lo que significa que la regla no se aplica en dichos territorios. En cambio, la norma lleva presente en Reino Unido y otros países europeos durante varios años, pero los consumidores apenas se dieron cuenta a raíz de la polémica que provocaron los planes de Sony de poner fin al formato físico.

Aunque la condición sólo está presente en Europa y otras regiones, siempre existe la posibilidad de que la compañía amplíe su alcance. Con esto en mente, los detractores de los juegos digitales consideran que este hallazgo es una prueba más de que los discos de PS4 y PS5 son una inversión más segura a largo plazo.

Jugadores de PlayStation perderán acceso a sus juegos y compras digitales si su cuenta es eliminada

Pero dinos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Te preocupa perder tus juegos digitales? Déjanos leerte en los comentarios.

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