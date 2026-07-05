La decisión de Sony de dejar atrás los juegos físicos sigue generando conversación en toda la industria. La compañía confirmó que, a partir de enero de 2028, todos los nuevos lanzamientos de PlayStation se venderán únicamente en formato digital. La noticia provocó reacciones entre jugadores y coleccionistas, pero también hizo que muchos recordaran unas palabras de Hideo Kojima publicadas hace varios años.

El legendario creador de Metal Gear y Death Stranding habló en 2021 sobre los riesgos de depender únicamente del contenido digital. Ahora, sus comentarios volvieron a viralizarse porque muchos consideran que anticipó el camino que terminaría siguiendo PlayStation.

Hideo Kojima expresó su preocupación desde 2021

En agosto de 2021, Hideo Kojima compartió un mensaje en redes sociales donde explicó que el contenido digital podría dejar de estar realmente en manos de los usuarios.

El desarrollador comentó que los datos digitales podrían perderse o quedar inaccesibles debido a cambios políticos, tecnológicos o comerciales. También aseguró que le preocupaba la posibilidad de que las personas dejaran de acceder libremente a las películas, libros, música y videojuegos que compraron con su dinero.

Sus declaraciones cobraron una nueva relevancia después del reciente anuncio de Sony, que calificó el abandono del formato físico como una evolución natural debido al crecimiento constante de las compras digitales.

1/2

Eventually, even digital data will no longer be owned by individuals on their own initiative. Whenever there is a major change or accident in the world, in a country, in a government, in an idea, in a trend, access to it may suddenly be cut off. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 5, 2021

La comunidad cree que “predijo” el futuro de PlayStation

Tras el anuncio de Sony, el antiguo mensaje de Kojima comenzó a compartirse nuevamente en redes sociales. Muchos jugadores bromearon diciendo que el creativo era un “viajero del tiempo” por lo acertadas que resultaron sus palabras.

Otros usuarios aseguraron que “intentó advertirnos”, mientras que varios compartieron memes comparándolo con personajes capaces de ver el futuro, como Eren Jaeger de Attack on Titan o Paul Atreides de Dune.

El tema también tomó fuerza porque recientemente se recordó otro caso relacionado con el contenido digital. En meses anteriores, usuarios de PlayStation enfrentaron la pérdida de acceso a cientos de películas adquiridas digitalmente debido a la expiración de acuerdos de licencia, un ejemplo que muchos consideran refleja las preocupaciones planteadas por Kojima.

Aunque el desarrollador jamás aseguró que esto ocurriría con los videojuegos, sus comentarios reavivaron el debate sobre la propiedad digital y la preservación de los títulos. Cada vez más compañías impulsan las ventas digitales, mientras los jugadores siguen preguntándose qué ocurrirá con las bibliotecas que han construido durante años.

¿Crees que el futuro completamente digital beneficiará a los jugadores? ¿Prefieres seguir comprando videojuegos en formato físico? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente