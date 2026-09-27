Una de las adaptaciones que tomó por sorpresa a los fanáticos del anime es sin duda Smoking Behind the Supermarket with You, una historia romántica que aprovecha lo cotidiano para amplificar el carisma de sus personajes. Esta historia de amor ha tenido una gran aceptación por el público japonés que disfruta de leer las páginas monocromáticas del manga como parte de su rutina diaria.

La historia de dos desconocidos que encuentran un pequeño refugio para escapar de la rutina continúa ganando popularidad. Smoking Behind the Supermarket with You, manga escrito e ilustrado por Jinushi, ha superado las 4 millones de copias vendidas.

La publicación ha conseguido este crecimiento desde su debut como webcómic en 2022, antes de convertirse en una publicación regular en la revista Monthly Big Gangan. Su propuesta combina comedia, romance y drama cotidiano alrededor de Sasaki, un oficinista cansado del día a día, y Tayama/Yamada, una linda cajera que esconde un gran secreto.

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Smoking Behind the Supermarket with You sorprendió al mundo editorial poco después de que su adaptación al anime comenzara su emisión, esto ocurrió en julio de 2026. La serie cuenta actualmente con 9 volúmenes, el más reciente se estrenó en Japón el 24 de julio.

El éxito de Smoking Behind the Supermarket with You ha ido en aumento con el paso de los años. La obra ganó el primer lugar en la categoría Web Manga de los Next Manga Awards 2022. Esto fue solo el principio, ya que incrementó sus ventas al sobrepasar 2.5 millones de copias cuando se anunció el anime y aumentó a 3.5 millones durante 2026.

Con 4 millones de copias en circulación, el manga de Jinushi demuestra que su mezcla de elementos sencillos y carisma es una gran combinación. Y con el anime actualmente en emisión, todo apunta a que el éxito de esta franquicia seguirá en aumento.

¿Crees que el manga se merece esta aceptación? ¿Has tenido oportunidad de leerlo? No olvides compartirnos tus respuestas en la caja de comentarios al final de esta nota. Si quieres saber más sobre Smoking Behind the Supermarket with You y todo lo relacionado con el mundo del anime, puedes visitar esta página.

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