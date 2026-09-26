Los fans de Code Geass recibieron una sorpresa, pues se anunció un nuevo anime de la franquicia que llegará en 2027. Se trata de Code Geass: Hoshi Oi no Aspal, también conocido como Code Geass: Aspal the Star Chaser.

El anuncio estuvo acompañado por el primer trailer de la producción, que confirmó algunos de los nombres que estarán detrás del proyecto. Lo más interesante es que esta nueva entrega contará una historia completamente nueva dentro del universo de Code Geass.

SUNRISE volverá a estar detrás del proyecto

El nuevo anime tendrá como director a Kazuya Nomura, mientras que Mado Nozaki estará a cargo de la composición de la serie. El diseño de personajes será responsabilidad de Rolua, con diseños mecánicos de Yoshi.

Por su parte, SUNRISE estará involucrado nuevamente en el proyecto como responsable de la obra original, la planeación y la producción de animación. Cabe mencionar que la compañía es una pieza fundamental en la historia de la franquicia, pues también estuvo detrás de las producciones animadas que hicieron popular a Code Geass.

Por ahora, no se ha confirmado una fecha específica de estreno, pero sí se estableció que Code Geass: Hoshi Oi no Aspal llegará en algún momento de 2027.

Aquí puedes ver su trailer de presentación:

🚨 OFFICIEL : LE TRAILER DU NOUVEL ANIME CODE GEASS ! 👁️



ÇA SORTIRA EN 2027 ! 🍿🔥 pic.twitter.com/0B8Fkl6G2Q — TOKANIM (@Tokanim_FR) September 25, 2026

Una franquicia que sigue creciendo

Code Geass nació como un anime original producido por SUNRISE y se estrenó en 2006. La historia presentó un mundo alternativo marcado por conflictos políticos, guerras y la lucha de Lelouch Lamperouge, quien obtuvo el poder conocido como Geass.

La serie original continuó con Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 en 2008 y posteriormente la franquicia exploró otras historias mediante proyectos de anime, manga y películas como Code Geass Lelouch of the Re;surrection.

Entre sus producciones más recientes destaca Code Geass: Rozé of the Recapture, una serie de 2024 que presentó nuevos personajes y acontecimientos dentro de este universo. Ahora, Hoshi Oi no Aspal buscará continuar expandiendo la franquicia con una historia completamente nueva.

Por ahora, SUNRISE no ha revelado detalles sobre la trama ni ha confirmado qué personajes aparecerán en esta nueva aventura.

¿Qué te parece que Code Geass vaya a regresar con una historia completamente nueva? ¿Te gustaría que el anime recuperara elementos de las primeras temporadas? Cuéntanos en los comentarios.

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