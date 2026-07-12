Pocos videojuegos han logrado dejar una huella tan importante en la industria como Red Dead Redemption 2. Desde su lanzamiento, la aventura de Rockstar Games ha sido reconocida por su espectacular mundo abierto, su narrativa y el nivel de detalle que ofrece en cada rincón de su mapa.

Ahora, quienes todavía no han vivido la historia de Arthur Morgan tienen una excelente oportunidad para hacerlo. Steam mantiene una promoción que reduce el precio de Red Dead Redemption 2 en 75%, una oferta disponible por tiempo limitado que permite conseguir uno de los juegos mejor valorados de los últimos años a una fracción de su costo habitual.

Red Dead Redemption 2 ofrece una de las mejores aventuras de mundo abierto

La historia se desarrolla en 1899, durante los últimos días del Viejo Oeste estadounidense. Los jugadores toman el control de Arthur Morgan, un integrante de la banda de Dutch van der Linde que debe sobrevivir mientras las autoridades y los cazarrecompensas estrechan el cerco sobre el grupo.

Más allá de su narrativa principal, el juego destaca por la enorme libertad que ofrece. Es posible recorrer montañas, bosques, pantanos y pueblos repletos de personajes con rutinas propias, participar en duelos, cazar animales, pescar, jugar póker, buscar tesoros o simplemente explorar un escenario lleno de eventos aleatorios.

Uno de los aspectos más elogiados de Red Dead Redemption 2 es el cuidado puesto en cada detalle. El comportamiento de la fauna, los cambios climáticos, las reacciones de los habitantes y las animaciones del protagonista ayudan a crear un mundo que se siente vivo en todo momento.

El título también cuenta con una gran variedad de armas, caballos personalizables y un sistema de honor que modifica la forma en que otros personajes reaccionan ante las acciones del jugador, lo que añade un elemento extra de inmersión a la experiencia.

Red Dead Redemption 2 volverá a estar disponible en el servicio de PlayStation

La promoción termina el 23 de julio

Además de la campaña para un jugador, los compradores también tienen acceso a Red Dead Online, el modo multijugador que permite crear un personaje propio y recorrer el enorme mapa junto a otros usuarios.

La promoción de Steam estará disponible hasta el 23 de julio, por lo que los interesados todavía tienen algunos días para aprovechar el 75% de descuento antes de que el juego regrese a su precio habitual.

Aunque han pasado varios años desde su debut, Red Dead Redemption 2 sigue siendo considerado uno de los referentes del género de mundo abierto y una experiencia recomendada tanto para quienes disfrutan las historias profundas como para quienes buscan explorar un escenario repleto de actividades y secretos.

¿Ya recorriste el Viejo Oeste en Red Dead Redemption 2 o esta oferta será la oportunidad para comenzar la aventura de Arthur Morgan? ¿Cuál es tu momento favorito de este clásico de Rockstar Games? Cuéntanos en los comentarios.

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