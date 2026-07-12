Finalmente sucederá lo que todos temían: el formato físico desaparecerá, o al menos eso es lo que indica la tendencia reciente. Como muchos seguramente ya sabrán, PlayStation anunció que dejará de producir juegos en disco a partir de 2028, lo que posiblemente marcará un punto de inflexión para el resto de la industria.

La reacción de la comunidad fue bastante negativa, por decirlo menos. Miles de jugadores usaron las redes sociales para criticar directamente a Sony, y también crearon peticiones en Change.org con la esperanza de revertir esta situación. Vamos, incluso algunas personas amenazaron con boicotear a la compañía.

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El fin del formato físico como la desaparición de las unidades de disco en los PC

Resulta evidente que el anuncio por parte de PlayStation generó gran molestia, sobre todo por sus posibles implicaciones en el resto del mercado. De hecho, los analistas ya predicen que tanto el PlayStation 6 como el próximo Project Helix de Microsoft serán plataformas 100% digitales.

Adicionalmente, hay temor sobre lo que sucederá con las tiendas minoristas. Los expertos advierten que los establecimientos de venta de juegos enfrentarán muchos desafíos financieros, debido a que pocas personas se animarán a comprar cajas vacías que sólo incluyen un código de descarga. Y sí, el mercado de segunda mano corre peligro.

Es entendible el descontento de la comunidad, pero el analista Daniel Ahmad de Niko Partners se muestra poco optimista sobre el tema y señala que, en última instancia, sólo era cuestión de tiempo para que el formato físico desapareciera. Adicionalmente, comparó el fin de los juegos físicos con la eliminación de las unidades de disco de los PC.

“Es más bien como cuando Apple eliminó la unidad de CD de sus laptops en 2008. Sin duda hubo muchas quejas en aquel entonces, pero hoy en día nadie se queja. Tampoco era común encontrar quejas a principios de la década de 2010”, comentó el especialista en una publicación en redes sociales.

Y efectivamente, parece que los jugadores empiezan a rendirse y conformarse con el futuro digital que se avecina. Basta con recordar lo sucedido esta semana con los relanzamientos de Call of Duty: Black Ops 1 y 2, que fueron un éxito de ventas después de su debut exclusivo en la PS Store de PS4 y PS5.

De igual forma, el también analista Serkan Toto señaló que el número de personas que se unieron al supuesto boicot en contra de PlayStation es insuficiente para convencer a la compañía de dar marcha atrás con sus planes. “Por supuesto que [Sony] sabía cómo sería la reacción, pero ahora espera a que pase esta tormenta”.

El analista Daniel Ahmad compara el fin de los juegos físicos con la desaparición de las unidades de disco para PC

Daniel Ahmad está en la misma línea y señala que ve poco probable que Sony cancele sus planes de abandonar el formato físico, pero al menos teoriza que la empresa se verá en la necesidad de aclarar algunos puntos sobre el tema ante las críticas de la comunidad.

El fin de los juegos físicos de consolas iba a ocurrir tarde o temprano

El experto de Niko Partners comenta que la decisión de Sony era algo que, inevitablemente, iba a suceder en algún momento con las consolas. En todo caso, lo que realmente le sorprende es que haya sido PlayStation quien se adelantara a Microsoft. “Si no era el PS6, sería el PS7”, señaló.

Daniel Ahmad recuerda que las ventas digitales de juegos completos en PlayStation pasaron de menos de 10% antes del lanzamiento del PS4 a casi 80% en la actualidad. Una situación similar se observa en XBOX, donde los juegos digitales superan 90% del total. Y sí, esas estadísticas no incluyen DLC, micropagos ni suscripciones.

“Lo cierto es que, a estas alturas, el ecosistema de las consolas es casi totalmente digital. Aproximadamente 50% de los usuarios de PlayStation 5 están suscritos a PS Plus y han acumulado una biblioteca de juegos digitales o tienen acceso a ellos”.

Con todo esto en mente, el analista señala que el debate en torno al fin del formato físico debería centrarse en los derechos del consumidor en un ecosistema digital y en lo que se debería permitir con una licencia. Por pultimo, el experto comenta que iniciativas como Stop Killing Games son muy importantes.

El formato físico en videojuegos tiene los días contados

Pero dinos, ¿estás de acuerdo con las opiniones de Daniel Ahmad? ¿Compras más juegos físicos que digitales o viceversa? Déjanos leerte en los comentarios.

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