Una de las propuestas en favor de encontrar una solución para los juegos en línea obtuvo una victoria importante en la Asamblea Estatal de California.

El proyecto de ley Protect Our Games (AB 1921) de Chris Ward obtuvo la aprobación del congreso local y si todo sale bien, el próximo año será una realidad.

Con esto, los jugadores tendrán una nueva forma de relación cliente - producto con los juegos como servicio y títulos digitales que dependan de un servidor.

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Chris Ward, impulsor de la ley Protect Our Games (AB 1921)

Aprueban el proyecto de ley Protect Our Games (AB 1921) en California. ¿Cómo beneficia al gaming?

La Asamblea Estatal de California aprobó el proyecto de ley Protect Our Games (AB 1921) de Chris Ward. Con ello, se da un paso muy importante para cambiar el marco legal en que operan los juegos como servicio y los títulos digitales. Actualmente, pueden cerrar en el momento menos esperado y los usuarios pierden todo aquello por lo que pagaron.

Esta propuesta tiene influencia del movimiento Stop Killing Games, por lo que se considera un triunfo de la iniciativa de Ross Scott en pro de la preservación de videojuegos.

De acuerdo con esta ley, y en caso de que salga victoriosa en la última fase de su aprobación, las compañías de videojuegos tendrán que informar al usuario sobre el cierre de un juego en línea con 60 días de anticipación.

Asimismo, tendrán que ofrecer una solución offline. El proyecto propone un parche que permita a los jugadores jugar sin conexión a Internet e incluso que se brinden opciones para que la comunidad pueda usar servidores propios y mantener el juego con vida.

Por otra parte, las empresas de videojuegos tendrán que ofrecer la opción de rembolso para quienes no deseen jugar offline. Cabe señalar que esto aplica a los juegos que tienen precio, como el desastroso Concord, no así a los títulos free-to-play.

Tras su triunfo en el congreso estatal, la ley Protect Our Games (AB 1921) requiere la aprobación del Senado y la firma del gobernador. En caso de que así sea, entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y aplicará solo a los juegos que se lancen a partir de esa fecha.

California da el ejemplo para poner límites a las compañías de videojuegos

En años recientes, autoridades locales o nacionales en distintas partes del mundo han puesto sobre la mesa el tema de los videojuegos y los excesos de la industria al carecer de un marco legal competente.

En ese sentido, las autoridades de California realizan una labor destacada. En 2025, el gobernador Gabin Newsom firmó el proyecto de ley AB 2426.

Esta ley obligó a las compañías de videojuegos a hacer público que los jugadores no tienen posesión legal de las copias digitales. No son dueños de ellas pese al pago que realizaron y en su lugar dieron dinero a cambio del goce de una licencia, situación que puede terminar en el momento que sea.

Asimismo, las empresas tuvieron que retirar términos como “compra” para referirse a la relación que guarda el jugador como consumidor y las compañías y plataformas en su papel de ofertantes del producto o servicio.

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