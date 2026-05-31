XBOX vivió momentos complicados en años recientes debido a múltiples decisiones que no resonaron con los jugadores. En consecuencia, su negocio de consolas se estancó y la marca perdió la fe de la comunidad. Muchos creyeron que todo estaba dicho para la compañía, pero ésta empieza a recuperarse gracias a un cambio radical de enfoque.

Sin que nadie lo esperara, Phil Spencer anunció su jubilación a principios de 2026 y dio a conocer que Asha Sharma ocuparía su puesto. La transición de liderazgo generó incertidumbre, pues la nueva directora de la división de videojuegos de Microsoft tiene un curriculum enfocado principalmente en la inteligencia artificial.

La nueva líder de la marca tiene mucho trabajo por delante, pero en sus primeros días en el cargo ya puso en marcha nuevas iniciativas y aplicó cambios importantes. Parece que sus movimientos iniciales fueron del agrado de la comunidad, lo que se nota en los niveles de satisfacción de los jugadores.

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XBOX empieza a recuperarse de la crisis, según nuevos datos

La plataforma YouGov se dio a la tarea de recopilar datos del público estadounidense mediante una metodología basada en encuestas, y compartió los resultados en un extenso artículo. Los hallazgos parecen indicar que XBOX empieza a ganar impulso entre los jugadores de aquel país.

La investigación utilizó una métrica que mide si la gente oye cosas positivas o negativas sobre una marca. Según el estudio, la compañía tenía una puntuación de apenas 8.5 en febrero de 2026, pero ese número aumentó a 20 puntos para mayo; el máximo fue de 21.8 durante ese periodo.

YouGov remarca que el crecimiento no fue lineal, pero enfatiza que se muestra una tendencia positiva en torno a XBOX. Y sí, el aumento empezó a producirse después de que Asha Sharma sustituyó a Phil Spencer y se convirtió en la nueva directora de la división de gaming.

La exposición al boca a boca, que mide el porcentaje de personas que hablan de una marca con familiares y amigos, también aumentó de 18.5 a 22.1 tras el cambio de liderazgo. El pasado 7 de abril, se alcanzó un máximo de 23.6, lo que significa que el público estadounidense tiene más interés por la compañía que antes.

Los datos anteriores reflejan que XBOX es más popular y tiene una mayor exposición ahora que hace algunos meses, y la investigación también muestra que la percepción general de la marca es más positiva desde que Asha Sharma es la nueva directora.

El parámetro que mide la salud de una marca considera el promedio de los siguientes 6 indicadores: impresión, calidad, valor, satisfacción, recomendación y reputación. Según YouGov, la puntuación general de la compañía aumentó de 25.2 a 28.3 entre febrero y mayo de 2026.

Nuevo estudio revela que XBOX empieza a recibir más comentarios positivos entre los jugadores de Estados Unidos

XBOX escucha la retroalimentación de los fans

El cambio positivo en la recepción del público está lejos de ser una sorpresa, pues XBOX tuvo unos meses muy ocupados y realizó múltiples cambios con base a la retroalimentación de los jugadores.

Después de que Asha Sharma asumió el liderazgo, retiró definitivamente la controversial campaña This is an XBOX. También redujo el precio de Xbox Game Pass con el sacrificio de que los nuevos Call of Duty ya no serán estrenos de días 1. De igual forma, la nueva directora de la marca prometió que analizarán el papel que desempeñan los exclusivos.

Como parte de sus esfuerzos para prestar atención a los comentarios de la comunidad, se puso en marcha la iniciativa Xbox Player Voice, un programa en que los jugadores pueden brindar su opinión, enviar solicitudes y compartir quejas. La compañía también fortaleció sus filas con nuevo talento, como el analista Matthew Ball.

Este cambio de estrategia dio resultados, al menos en lo que se refiere a la percepción del público. De acuerdo con YouGov, tanto el valor que mide si los consumidores consideran que la marca ofrece una buena relación calidad-precio como el parámetro que promedia el nivel de satisfacción de los clientes aumentaron en semanas recientes.

“Para XBOX, las primeras señales son alentadoras. Se habla más positivamente de la marca, su propuesta de valor parece más sólida y cada vez más jugadores de PC y consola afirman que la considerarían”, concluye la investigación.

La opinión del público cambió para bien después de que Asha Sharma se convirtió en la directora de xbox

Aunque el cambio es positivo, aún queda un largo trecho por recorrer. Sin ir muy lejos, esta semana Asha Sharma advirtió mediante un memorando interno que se avecinan decisiones difíciles para XBOX.

Pero dinos, ¿también tu opinión en torno a la compañía cambió para bien gracias a los últimos cambios? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2