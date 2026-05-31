Los fans de las obras de Dr. Seuss pronto tendrán una nueva forma de disfrutar uno de sus personajes más queridos. Un nuevo videojuego inspirado en The Cat in the Hat acaba de ser anunciado y promete convertir cualquier tarde de juego en una experiencia llena de diversión, retos y mucho caos.

La buena noticia es que la espera será corta. El proyecto llegará este mismo año y estará disponible en prácticamente todas las plataformas actuales.

El famoso gato regresa con una propuesta para toda la familia

Outright Games y Casual Brothers, en colaboración con Dr. Seuss Enterprises, anunciaron The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem, un nuevo party game inspirado en el clásico libro infantil.

El título debutará el 30 de octubre en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

La aventura reunirá a varios personajes conocidos de la historia original.

Según sus responsables, el juego busca capturar el humor y la energía del libro mediante actividades rápidas y accesibles para jugadores de todas las edades.

Aquí puedes ver el avance:

Habrá 18 minijuegos y modos competitivos para hasta 4 jugadores

Uno de los principales atractivos será su enfoque multijugador. Los usuarios podrán jugar en solitario o competir con hasta 4 participantes.

El juego ofrecerá 2 modos principales. El primero será “Find the Cat”, donde los jugadores deberán recorrer distintas habitaciones de la casa para encontrar al travieso protagonista. El segundo se enfocará en desafíos caóticos inspirados en el universo de Dr. Seuss.

Entre las actividades disponibles habrá captura de pingüinos, decoración de pasteles y otros retos diseñados para partidas rápidas y divertidas.

Además, los jugadores tendrán acceso a 18 minijuegos diferentes y podrán explorar 14 habitaciones mientras buscan recompensas y stickers para completar su colección.

Una experiencia pensada para jugadores de cualquier edad

Los desarrolladores aseguran que el título contará con controles sencillos, diferentes niveles de dificultad y múltiples formas de afrontar cada actividad.

La intención es que tanto niños como adultos puedan disfrutar las partidas sin complicaciones. Gracias a ello, el juego apunta a convertirse en una opción atractiva para reuniones familiares y noches de juego con amigos.

Con su llegada programada para octubre, The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem buscará llevar toda la locura y el encanto de la obra de Dr. Seuss a una nueva generación de jugadores.

¿Te gustan los party games inspirados en personajes clásicos? ¿Le darás una oportunidad a The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem cuando llegue este año? Cuéntanos en los comentarios.

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