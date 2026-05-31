Los seguidores de Inazuma Eleven: Victory Road tienen una nueva razón para volver al campo de juego. Level-5 confirmó que el título recibirá su quinta gran actualización gratuita muy pronto, con novedades enfocadas en el juego competitivo y en la personalización de equipos.

Bajo el nombre de “New Kick-Off DLC”, este contenido llegará el 11 de junio y añadirá nuevas funciones, personajes de temporada y contenido adicional para el modo historia. Todo apunta a que será una de las actualizaciones más importantes desde el lanzamiento del juego.

Las nuevas Sinergias cambiarán la forma de jugar

La principal novedad será la llegada de las llamadas Sinergias. Se trata de un sistema que otorgará mejoras para todo el equipo cuando se cumplan ciertas condiciones específicas.

Los jugadores podrán conseguir estas Sinergias dentro de la tienda del juego. Algunas estarán enfocadas en aumentar el potencial ofensivo, mientras que otras mejorarán las capacidades defensivas.

Lo más interesante es que las activaciones dependerán de combinaciones de personajes que han compartido vínculos importantes en entregas anteriores de la franquicia. Gracias a esto, los fans podrán crear alineaciones más efectivas mientras reúnen a algunos de sus personajes favoritos.

Además, Level-5 publicó un nuevo trailer donde se muestran estas mecánicas junto con el sistema Build Ranks, otra herramienta diseñada para mejorar el rendimiento de los equipos.

En el video, Destin Billows (Unmei Sasanami) guía a Harper Evans (Haru Endo) a través de los conceptos básicos para construir una escuadra competitiva.

Aquí lo puedes ver:

También habrá nuevo contenido para el modo historia

La actualización añadirá una nueva ruta dentro del Chronicle Mode llamada Victory Road Route. Este contenido seguirá la historia de Destin Billows y ofrecerá más contenido narrativo para quienes disfrutan la campaña.

Por otro lado, también debutarán los Seasonal Players, personajes especiales que estarán relacionados con el torneo oficial Victory Road.

Ya hay más detalles sobre el torneo oficial

LEVEL-5 también compartió nueva información sobre el torneo Victory Road. El sitio oficial ya incluye detalles sobre los Seasonal Players, los requisitos de participación, el formato de competencia y algunas de las recompensas que estarán disponibles.

Actualmente, Inazuma Eleven: Victory Road está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

¿Piensas probar las nuevas Sinergias cuando llegue la actualización? Cuéntanos en los comentarios.

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