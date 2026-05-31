Hoy más que nunca es evidente que desarrollar títulos AAA es muy costoso, con presupuestos abultados que superan fácilmente los $200 millones de dólares. Recuperar la inversión es muy difícil por obvias razones, y es por eso que muchos lanzamientos recientes incluyen micropagos y elementos de juego como servicio en un intento de conseguir más ingresos.

Para un exveterano de BioWare, las compañías de gaming deberían prestar más atención a las estrategias que se llevan a cabo en la industria del cine para maximizar las ganancias. Y sí, el creativo considera que la publicidad encubierta podría ser una buena alternativa para evitar depender de las siempre controversiales microtransacciones.

En un video reciente para su canal personal de YouTube, el productor Mark Darrah, quien abandonó la compañía detrás de Dragon Age y Mass Effect en 2020, reflexionó sobre la forma en que los videojuegos generan ingresos en comparación con las grandes películas de Hollywood.

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Los juegos deberían tener publicidad para maximizar las ganancias

El excreativo de BioWare señala que los largometrajes obtienen gran parte de sus ingresos en la taquilla de los cines, pero remarca que también consiguen beneficios a través de la venta de DVD, acuerdos con plataformas de streaming, pago bajo demanda, etcétera.

En contraste, Mark Darrah remarca que los videojuegos dependen casi en su totalidad de las ventas, y por eso muchas compañías lanzan expansiones y ponen a disposición de los jugadores un montón de microtransacciones en intento de prolongar la vida útil de los nuevos lanzamientos.

El exproductor de la serie Dragon Age considera que existe una alternativa que los desarrolladores podrían tomar prestada de la industria del cine: la publicidad encubierta.

En los últimos años, hemos visto cómo algunos videojuegos incluyen marcas del mundo real. Uno de los casos más recientes es 007: First Light, que muestra muchas máquinas expendedoras de Coca-Cola. Por su parte, Death Stranding también dio mucho de qué hablar en su momento por incluir latas de la bebida energética Monster.

Aunque la publicidad encubierta ya está presente en el gaming, Mark Darrah cree que la industria debería aprovecharla más para alejarse de los micropagos y los juegos como servicio. En su opinión, las compañías deberían encontrar oportunidades en ese terreno poco explorado.

“Creo que la excesiva dependencia de las microtransacciones da demasiada importancia a ciertos géneros e impide que otros prosperen (…) Es algo que la industria debería considerar, porque no todo puede ser un juego como servicio, como ya se demostró de forma bastante contundente durante el último año y medio. Y si nuestra monetización proviene principalmente de los juegos como servicio, corremos el riesgo de acabar en un mundo donde no existan títulos AAA que no sean juegos como servicio”.

007: First Light y otros juegos ya incluyen publicidad encubierta

¿La publicidad llegará al gaming?

Aunque es indiscutible que Mark Darrah tiene un punto muy válido y que vale la pena revisar el asunto, también es cierto que la adición de anuncios o publicidad encubierta en los videojuegos podría generar algún tipo de reacción negativa en un sector de la comunidad.

A mediados de marzo, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, respondió a los rumores y prometió que Grand Theft Auto VI no tendrá comerciales ni presencia de marcas reales. Más adelante, en mayo, reafirmó su postura y aseguró que las compañías que aparecerán en el sandbox serán ficticias y estarán en línea con el tono paródico de la franquicia.

Pero claro, siempre existe la posibilidad de que otras compañías busquen maneras de integrar publicidad en sus proyectos. Por ejemplo, una nueva vacante de PlayStation sugiere que podría incluirse anuncios y comerciales durante las pantallas de carga y demás tiempos de espera en los juegos.

Grand Theft Auto VI no tendrá publicidad de marcas del mundo real

Pero dinos, ¿qué opinas de las declaraciones del exproductor de BioWare y Dragon Age? Déjanos leerte en los comentarios.

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