Destiny 2 tuvo un recorrido bastante irregular, por decirlo de una forma amable. Aunque fue un éxito comercial y vivió muy buenos momentos, algunas de sus expansiones dividieron las opiniones de la comunidad y simplemente recibieron muchas críticas negativas. La situación de los últimos meses fue tan mala que incluso un fanático muy fiel decidió retirase del FPS, no sin antes jugar otras 160 horas.

El videojuego de Bungie llegó a las tiendas en 2017 y, en general, tuvo una buena recepción por parte de la mayoría de los fans. Los jugadores concuerdan en que esta secuela mejoró notablemente muchos de los aspectos de la entrega original y amplió su concepto con nuevas posibilidades.

A pesar de sus altas y bajas, el título multijugador permaneció vigente por casi 10 años y logró construir una comunidad muy fiel que comparte su retroalimentación con mucho entusiasmo en redes y foros. Pero claro, incluso los fanáticos más incondicionales tienen un límite.

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Tras jugar más de 10,000 horas, fanático de Destiny 2 abandona el título

Hace algunos días ganó visibilidad el curioso caso de ArkaneArdvark78, quien fácilmente podría ser uno de los jugadores más apasionados y fieles del FPS online. Este seguidor de la franquicia escribió una reseña negativa en Steam y expresó abiertamente su hartazgo por el estado del proyecto.

Lo que llama la atención de este fanático de Destiny 2 es que ya invirtió más de 10,000 horas en el título multijugador. Aunque el dato resulta intimidante, da cierta autoridad a su opinión; al final del día, ¿quién es más indicado para hablar sobre los defectos y aciertos de un título que un jugador que ya acumula miles de horas en su cuenta?

En su comentario, ArkaneArdvark78 criticó la expansión Edge of Fate, que aplicó cambios importantes en la jugabilidad. El fanático del FPS de Bungie afirma que dicho DLC ocasionó que las armaduras y armas “por las que han invertido incontables horas de juego ahora son inútiles”.

“Bungie está muy lejos de escuchar o comprender a la comunidad de jugadores, lo que debería ser una señal de alerta. No puedo expresar el disgusto que siento por este juego tras el lanzamiento de Edge of Fate. Ya terminé con él. No creo que Bungie pueda devolverme el entusiasmo que tenía antes para jugar y completar misiones”; dijo el fan.

Esta reseña se publicó originalmente en septiembre de 2025. En aquel momento, ArkaneArdvark78 acumulaba 10,098 horas en Destiny 2. Ahora, el jugador ya registra 10,256 horas. Esto quiere decir, a pesar de mostrar su inconformidad y decir que abandonaría el FPS, jugó otras 157 horas en los últimos meses.

Pese a su reseña negativa, ArkaneArdvark78 jugó otras casi 160 horas a Destiny 2

Destiny 2 dejará de recibir contenido y la franquicia está en el limbo

La reseña inicial de ArkaneArdvark78 generó un debate muy intenso en los foros de Steam, con jugadores que estaban de acuerdo y otros que eran más optimistas. Al final, el tiempo confirmó lo que muchos temían: Destiny 2 tiene los días contados.

Aunque el juego permanecerá activo por el futuro previsible y los fanáticos podrán iniciar sesión con normalidad, la compañía propiedad de Sony Interactive Entertainment confirmó mediante un comunicado oficial que la actualización Monument of Triumph, que debutará el 9 de junio de 2026, será la última.

El futuro de la franquicia también es muy incierto. Según informes de fuentes confiables, Destiny 3 no se encuentra en desarrollo, y la casa de PlayStation rechazó las otras propuestas para nuevos proyectos de Bungie. Al parecer, el estudio está enfocado plenamente en Marathon, el título de extracción que ya perdió miles de jugadores.

Destiny 3 podría nunca ser una realidad tras el fin del soporte de la segunda entrega

Pero dinos, ¿cuántas horas invertiste en el FPS de ciencia ficción? Déjanos leerte en los comentarios.

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