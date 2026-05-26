La inteligencia artificial es uno de los temas de mayor interés y preocupación en el sector tecnológico y en otras áreas de la vida cotidiana. Es que a pesar de que las compañías invierten cantidades colosales de dinero en el desarrollo de sistemas automatizados, los beneficios a largo plazo aún son poco claros. Incluso el Papa León XIV se muestra cauteloso ante el auge de estas herramientas.

El actual representante de la Iglesia Católica asumió el puesto el 8 de mayo de 2025 tras el repentino fallecimiento del Papa Francisco. Desde que se desempeña como soberano de la Ciudad del Vaticano, ha dejado claro su postura en torno a la IA y su posible impacto en el mundo.

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Papa León XIV critica la “cultura del poder” que impulsa la IA

Recientemente, el Papa León XIV publicó su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas (Magnífica Humanidad en latín). En la carta abierta, reflexiona sobre el papel que desempeña la tecnología en la sociedad, y menciona específicamente los peligros potenciales de la inteligencia artificial.

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En el documento, Robert Francis Prevost criticó abiertamente la “cultura del poder” que existe alrededor de la IA y que impulsa los esfuerzos para evitar regulaciones. También insta a la industria a trabajar en conjunto por el bien común en lugar de simplemente buscar la “idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”.

La inteligencia artificial es una tecnología en auge, y sus implicaciones son muy variadas y amplias. Aunque un gran sector de la sociedad la utiliza para crear videos e imágenes “divertidas” o buscar información en ChatGPT, también desempeña un papel clave en los conflictos armados.

Precisamente, el Papa León XIV señala que la inteligencia artificial tiene el potencial de deshumanizar la guerra.

“Si bien la IA puede mejorar la defensa y la protección de los civiles, también puede rebajar el umbral para el uso de la fuerza, eximir a las personas de responsabilidad y fomentar una cultura en la que el enemigo se reduce a una estadística y la víctima a daños colaterales”, argumentó el hombre religioso en la carta abierta.

El Papa León XIV reflexionó sobre los riesgos y peligros de la IA

La inteligencia artificial es incapaz de sentir

Por supuesto, llama la atención que el Papa León XIV, quien obviamente tiene una gran conexión con temas espirituales y religiosos, reflexione sobre la inteligencia artificial. Al respecto, el representante de la Iglesia Católica brindó su opinión sobre la “conciencia” de estas tecnológicas.

“Las llamadas inteligencias artificiales no experimentan, no poseen un cuerpo, no sienten alegría ni dolor, ni maduran a través de las relaciones y no saben desde el interior qué significa el amor, el trabajo, la amistad o la responsabilidad”, argumentó.

Robert Francis Prevost también advierte que estas herramientas tampoco “tienen conciencia moral, puesto que no juzgan el bien y el mal”.

De igual forma, el Papa León XIV asegura que la IA no tiene un pleno entendimiento de las situaciones reales ni asume la responsabilidad de las consecuencias, a pesar de que pueden imitar el lenguaje y el comportamiento, e incluso simular sentimientos como la empatía. “[Sin una mayor supervisión], quienes controlan la IA impondrán su propia visión moral”.

La inteligencia artificial ha visto un crecimiento exponencial en los últimos años

En última instancia, el soberano de la Ciudad del Vaticano advierte que “la tecnología nunca es neutral, porque adopta las características de quienes la diseñan, financian, regulan y utilizan”.

No es la primera vez que el Papa León XIV muestra su preocupación en torno a la inteligencia artificial. En enero de este año, argumentó que el contenido basura generado con estas herramientas tiene el potencial de “convertir a las personas en consumidores pasivos de pensamientos irreflexivos y productos anónimos sin propiedad ni amor”.

Pero dinos, ¿estás de acuerdo con estas declaraciones? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios.

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