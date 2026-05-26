Super Mario Galaxy: La Película tuvo dificultades para resonar con los críticos y un sector del público, pero eso no impidió que se convirtiera en el estreno más exitoso de 2026. Aunque su recorrido por los cines de todo el mundo aún continúa, ya se puede ver de forma oficial y legal a través de YouTube.

La cinta animada de Illumination y Nintendo mantiene el buen paso en cartelera y poco a poco se acerca a la barrera de los $1000 millones de dólares en recaudación global, aunque es cierto que disminuyó el ritmo en semanas recientes debido al estreno de otras producciones que acapararon los reflectores.

Así pues, Universal Pictures decidió lanzar el largometraje en formato digital a mediados de este mes. Y sí, ya está disponible oficialmente a través de YouTube, aunque hay una mala noticia que seguramente decepcionará a un gran sector de la comunidad.

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Super Mario Galaxy: La Película ya está en YouTube

Tras una oleada de rumores y supuestas filtraciones, el estudio a cargo de la adaptación cinematográfica de la franquicia de Nintendo confirmó que el estreno en formato digital tendría lugar el 19 de mayo de 2026. Y en efecto, el filme animado ya está disponible en múltiples plataformas de streaming.

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Esto significa que los fanáticos pueden ver Super Mario Galaxy: La Película desde la comodidad de su casa a través de Amazon Prime Video, Apple TV y otros servicios. Y sí, por fin llegó a YouTube.

Eso sí, la cinta protagonizada por Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Chris Pratt, Jack Black y Donald Glover no se puede ver gratis en la plataforma de Google como si fuera un video cualquiera. Eso quiere decir que los usuarios deben comprarla o rentarla a cambio de dinero real.

En YouTube, Super Mario Galaxy: La Película sólo está disponible en calidad HD. Los fanáticos pueden comprarla y conservarla para siempre en su cuenta a cambio de $350 MXN, así como alquilarla por la cantidad de $290 MXN. Si se decide esa última opción, el filme sólo estará disponible por los próximos 30 días y la licencia caducará 48 horas después de la primera reproducción.

Ya se puede comprar y rentar Super Mario Galaxy: La película en formato digital a través de YouTube

Independientemente de la opción que se elija, el filme de Illumination y Nintendo tendrá audio en inglés y subtitulado a nuestro idioma, así como doblaje al español latino. Recordemos que Raúl Anaya, Roberto Salguero, Ale Pilar, Héctor Estrada y otros grandes profesionales de la voz participan en la localización para México y LATAM.

Por ahora, se desconoce cuándo se podrá ver la cinta animada sin cargo adicional mediante un servicio de streaming. La cinta original de 2023 llegó a Peacock aproximadamente 4 meses después de su estreno en formato digital, y otros 4 meses más tarde se unió al catálogo de Netflix. Es probable que algo similar suceda con la secuela.

Super Mario Galaxy: La Película es un éxito de taquilla

Aunque la cinta ya está disponible en plataformas digitales, los coleccionistas deberán ser más pacientes debido a que el estreno en formato físico aún está a un par de semanas de distancia. Según Universal Pictures, las versiones en Blu-Ray, DVD y 4K Ultra HD debutarán el próximo 16 de junio.

Aunque Super Mario Galaxy: La Película se prepara para dar el salto al formato casero, aún tiene mucha fuerza en los cines de todo el mundo. Los últimos reportes revelan que ya recaudó más de $980 millones de dólares en todo el mundo, por lo que se mantiene como el estreno más taquillero de 2026 hasta la fecha.

De igual forma, está a sólo $20 millones de dólares de ser el primer filme de 2026 en alcanzar los $1000 millones de dólares. Dicho esto, y aunque también superó a la cinta live-action de Minecraft para convertirse en la segunda adaptación de un videojuego más exitosa de la historia, se ve difícil que iguale la recaudación total de la cinta de 2023.

Super Mario Galaxy: La Película se lanzará en formato físico y Blu-Ray en junio de 2026

Aun así, es fácil asumir que Nintendo e Illumination están contentos con el rendimiento comercial de la segunda entrega. De acuerdo con el actor Keegan-Michael Key, que interpreta a Toad, la tercera película de la franquicia podría llegar a los cines en 2029.

Pero dinos, ¿cuántas veces viste el largometraje? ¿Planeas verlo otra vez en YouTube? Déjanos leerte en los comentarios.

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