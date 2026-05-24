Uno de los grandes temas de debate en la industria de los videojuegos es el uso de las herramientas IA. Los fans y algunos creativos se muestran renuentes a que este tipo de tecnología sustituya el desarrollo tradicional y las compañías luchan para cambiar la perspectiva de que es solo una herramienta.

En medio de las críticas, se encuentran los constantes recortes de personal. La comunidad piensa que la IA y la apuesta de los directivos está detrás de los despidos que azotan a los estudios, pero recientemente el jefe de Take-Two Interactive señaló que no es así e incluso dijo que las empresas mienten si esa es su razón.

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Strauss Zelnick asegura que los despidos atribuidos a la IA en el gaming son una mentira

Durante una entrevista con Gamesindustry.biz, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, habló sobre el uso de la IA en el desarrollo de videojuegos y su impacto a nivel laboral.

Al respecto, el directivo, quien es una de las figuras más importantes del gaming en la actualidad por el próximo debut de GTA VI, señaló que la inteligencia artificial no es catastrófica para los empleos como se piensa. De hecho, prefiere referirse a ella como “tecnología” pues es una herramienta y no más.

Desde su perspectiva, la IA no quita empleos y señaló que si hay empresas que atribuyen sus despidos a su uso en realidad están mintiendo.

En ese sentido, Strauss Zelnick declaró:

“La tecnología no va a quitar los empleos de la gente. Las grandes empresas tecnológicas que despidieron a miles de personas y dijeron que era por culpa de la IA no decían la verdad.

Fue porque contrataron de más durante la pandemia y fueron descuidados y no han abordado sus problemas de plantilla.

Si se piensa que todas las empresas de juegos como servicio cerrarán por culpa de la IA, deben saber que el mercado se puede equivocar completamente, como a veces ocurre. Si el mercado no se equivocara de vez en cuando, ¿cómo podrías invertir en él? Nunca tendrías una oportunidad".

Hacer un videojuego no sucederá con sol apretar un botón

Una de las capacidades de la IA que se saca de contexto constantemente es la capacidad para entregar resultados con algo tan simple como apretar unos botones.

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Algunos aseguran que en el futuro hacer un videojuego será tan fácil como establecer conceptos generales y apretar un botón.

Las herramientas de este tipo, hasta donde se sabe oficialmente, se usan en partes del proceso de desarrollo y administrativo en las empresas de videojuegos para hacer más sencillos los procesos y más eficientes. En cuanto a las áreas creativas, hay desarrolladores que aseguran que solo usan la IA para fases conceptuales, pero al final todo el trabajo es humano.

Strauss Zelnick señaló que la tecnología, por más avanzada que sea, no sustituirá al factor humano y menos en términos creativos.

“Nuestro trabajo es crear las mejores propiedades creativas posibles y llevarlas a los consumidores, dondequiera que estén, y usamos la tecnología para intentar lograrlo.

Así que, por supuesto, a medida que surja nueva tecnología interesante, deberíamos estar a la vanguardia, pero si interpretas eso como que deberíamos hacer basura barata y esperar que a la gente le guste, entonces has malinterpretado mis comentarios.

Para quienes creen que pulsarás un botón y harás un juego competitivo, buena suerte. La tecnología no hace eso. La tecnología no crea. La tecnología permite a los seres humanos crear“.

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