Sony aún mantiene en secreto todo lo relacionado con el PlayStation 6, pero una patente reciente pudo haber revelado información importante sobre la consola de próxima generación. En concreto, el documento incluye detalles sobre un nuevo sistema de refrigeración que la compañía podría usar en su hardware.

En un intento por ser revolucionario en el mercado de consolas, Sony apostó por el metal líquido para el PlayStation 5. Sin embargo, el componente de enfriamiento provocó una de las mayores polémicas de la generación y, al parecer, la compañía quiere evitar que la situación se repita con la llegada del PlayStation 6.

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El PlayStation 6 abandonaría el uso de metal líquido

El PlayStation 5 tiene uno de los sistemas de enfriamiento más eficientes, pues el metal líquido ayuda a disipar el calor de una forma mucho más efectiva que la tradicional pasta térmica. Sin embargo, dicho componente se convirtió en un dolor de cabeza para muchos jugadores y técnicos, pues se descubrió que es potencialmente peligroso si se desplaza, se distribuye de manera irregular o se filtra hacia otros componentes internos de la consola.

Hubo un intenso debate al respecto hace unos años. Muchos jugadores recomendaron usar la consola en posición horizontal para evitar cualquier accidente, mientras que algunos técnicos explicaron que el PS5 podría tener problemas de enfriamiento si el material se desplazaba y dejaba de cubrir de manera uniforme el procesador de la consola. De hecho, Sony hizo pequeños ajustes al sistema de enfriamiento con el lanzamiento del PS5 Pro, justo para evitar accidentes con el metal líquido.

Luego de la controversia, parece que la compañía quiere abandonar dicha tecnología y apostar por un nuevo sistema de enfriamiento para el PlayStation 6. De acuerdo con una patente, la consola de próxima generación abandonaría el uso de metal líquido.

El documento revela detalles de un nuevo sistema de enfriamiento patentado por Sony y que podría estar en su consola de próxima generación. La idea de dejar el metal líquido es una buena noticia para muchos jugadores, sobre todo para quienes sufrieron con el componente.

El metal líquido provocó dolores de cabeza a varios usuarios de PlayStation 5

Varios casos evidenciaron que el metal líquido podía desplazarse y dejar partes del procesador sin una protección adecuada, lo que reducía la transferencia de calor hacia el disipador. Como consecuencia, la consola podía sobrecalentarse y apagarse de forma repentina.

En los accidentes más graves, el material se filtraba fuera de la zona protegida y entraba en contacto con la placa base de PS5. Debido a que el metal líquido conduce electricidad, podía provocar cortocircuitos, corrosión y daños permanentes en las consolas.

¿Cómo sería el sistema de refrigeración del PlayStation 6?

La patente revela detalles de un sistema de refrigeración basado en vaporización. Funciona mediante un conjunto de tubos sellados que contienen una pequeña cantidad de líquido, como agua. Al calentarse, el líquido se convierte en vapor y transporta el calor hacia una zona más fría, donde vuelve a su estado original para repetir el ciclo. Finalmente, un ventilador expulsa el calor fuera de la consola.

Este tipo de enfriamiento garantiza buenas temperaturas y, además, podría reducir los costos totales de producción de la consola. Esto debido a que implica menos errores en la línea de fabricación, a comparación de un sistema que usa metal líquido.

Ahora bien, la patente no garantiza que el PlayStation 6 usará un sistema de refrigeración basado en vaporización. Sin embargo, se especula que Sony evitará a toda costa volver a usar metal líquido en una de sus consolas.

El PlayStation 6 usaría un sistema de refrigeración sin metal líquido

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