Pese a las polémicas y el mal momento de XBOX, su servicio de suscripción, Game Pass, sigue generando expectativa y los usuarios esperan con ansias la llegada de nuevos títulos.

Si bien el número de juegos de alta calidad ha disminuido en comparación con otros años, Microsoft procura que haya más de 1 juegazo en cada tanda de renovación.

Sin embargo, el hype que había por los títulos que llegarán este mes se ahogó luego de que uno de ellos se retirara de último momento.

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XBOX Game Pass anuncia que este juegazo ya no llegará al servicio como se anunció previamente

Hace unos momentos, el sitio oficial de XBOX actualizó la lista de juegos que llegarán en los próximos días a Game Pass, pero no para incluir un nuevo título, sino para retirarlo.

Mediante una nota, XBOX anunció que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 ya no forma parte de la lista de juegos que legarán al servicio este mes.

La compañía no reveló la razón oficial por la que el remake de los 2 legendarios juegos de patineta ya no llegará el 21 de julio. La comunidad especula que esto tendría que ver con los cambios que hay en XBOX y lo que podría suceder con su servicio de suscripción.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 es un juego de Activision y tras el fracaso de Call of Duty en Game Pass parece no haber interés en lanzar más títulos de esta compañía en Game Pass. Asimismo, se trata de un título con licencias musicales y de marcas oficiales, por lo que su situación legal es compleja.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 has been removed from the "coming soon to Game Pass" list (was originally set for July 21) https://t.co/44DW6x64rR pic.twitter.com/6cmpEjPMtc — Wario64 (@Wario64) July 15, 2026

¿Qué es Tony Hawk’s Pro Skater 1+2?

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 es una colección que reconstruye los 2 primeros títulos de la icónica saga de skate, conservando la esencia arcade que los convirtió en referentes del género.

El juego reúne escenarios clásicos, desafíos, bandas sonoras icónicas y una amplia lista de patinadores profesionales, todo con gráficos modernizados, controles refinados y opciones adaptadas a los estándares actuales.

Además de revivir el contenido original, esta edición incorpora mejoras como modos multijugador en línea y local, herramientas de personalización para crear patinadores y parques de skate, así como sistemas de progresión renovados.

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