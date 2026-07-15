Switch 2 acaba de cumplir su primer año en el mercado y ya tiene un catálogo de juegos envidiable. Muy pronto, los usuarios de la consola de Nintendo podrán poner sus manos en uno de los exclusivos más esperados: The Duskbloods, el nuevo título multijugador de FromSoftware.

Luego de meses de espera, el estudio por fin compartió detalles de la primera prueba técnica que hará de su título, que permitirá a los jugadores conocer la propuesta de The Duskbloods y, además, ayudar en su desarrollo.

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¿Cuándo será la prueba de red cerrada de The Duskbloods en Switch 2 y cómo participar?

FromSoftware sólo nos ha ofrecido breves vistazos al mundo y a la jugabilidad de The Duskbloods. La buena noticia es que, en cuestión de semanas, los interesados en el exclusivos para Switch 2 por fin podrán jugarlo y experimentar sus partidas para hasta 8 jugadores. Esto será posible gracias a la primera prueba de red cerrada.

El estudio anunció que los jugadores tendrán acceso a una versión preliminar de The Duskbloods. Esto implica que el desarrollo del juego aún está en proceso y que no todos sus sistemas están pulidos. Como consecuencia, pueden presentarse diversos tipos de errores durante la prueba, que tiene como objetivo evaluar el rendimiento y la carga de red del título.

Las pruebas de red se harán a gran escala para verificar aspectos técnicos del juego online, así que estará abierta a un número considerable de jugadores. Las partidas de The Duskbloods se llevarán a cabo del 21 al 23 de agosto. Al tratarse de una prueba cerrada, los interesados en participar deben completar un registro, donde deberán elegir su región.

En América, la prueba está abierta a jugadores de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Canadá y Estados Unidos. Los registros están disponibles en este enlace. Abajo están los horarios en los que se llevarán a cabo las pruebas:

Jugadores de Switch 2 podrán conocer The Duskbloods y ayudar a su desarrollo

21 de agosto:

De 4:00 a 8:00 AM

De 8:00 PM. a 12:00 AM

22 de agosto:

De 12:00 a 4:00 PM

23 de agosto de 2026

De 4:00 a 8:00 AM

De 8:00 PM a 12:00 AM

¿Qué ofrecerá FromSoftware en la prueba de The Duskbloods?

Durante las prueba, los usuarios de Switch 2 podrán disfrutar partidas para hasta 8 jugadores. Podrán conocer las mecánicas principales y el ciclo de juego con detalle, mientras ayudan a FromSoftware a pulir diversos sistemas de The Duskbloods.

El título ofrece partidas con elementos PvP y PvE, con el característico estilo oscuro de FromSoftware. El estudio aprovechará la prueba para conectar a un número considerable de jugadores simultáneamente y, de esta forma, poner a prueba los servidores.

Por otro lado, vigilará de cerca cualquier error que ocurra para corregirlo antes del lanzamiento y también hará ajustes de equilibrio para que la experiencia de The Duskbloods sea la mejor.

The Duskbloods es una experiencia multijugador PvP y PvE con el toque de FromSoftware

En esta página están todas las noticias relacionadas con The Duskbloods.

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