Mientras las compañías insisten en resaltar las maravillas de la era digital (en algunas tienen razón en cuanto a acceso y comodidad) también está el otro lado, aquel en que como usuarios no tenemos posesión y control de productos digitales, mismos que podemos perder en el momento menos esperado.

Justo es lo que sucedió recientemente con Microsoft, pues un usuario hizo público que, tras un hackeo de su cuenta, la compañía no resolvió y simplemente declaró su caso como irrecuperable.

Esto resultó en la pérdida de todos sus juegos digitales de XBOX y 25 años de datos, incluyendo fotos familiares y otro tipo de material en imagen, video y audio.

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Un usuario perdió todos sus juegos de XBOX y 25 años de datos en OneDrive; Microsoft declara el caso como irrecuperable

Por medio de una publicación en X (vía Windows Central) el usuario Joshua Khane compartió el caso que lo llevó a perder todos los juegos digitales que tenía en XBOX, así como años de información y datos en OneDrive, ambos productos de Microsoft.

Según el testimonio, su cuenta sufrió un hackeo y tras el primer reporte, Microsoft reconoció que el perfil estaba comprometido. Luego, la empresa realizó una revisión y detectó que los elementos de seguridad fueron modificados por él o los atacantes cibernéticos.

Sin embargo, la empresa respondió que no podía hacer nada al respecto por lo que procedieron a eliminar la cuenta. Luego, consideraron el caso como irrecuperable y la decisión como irreversible.

Al respecto, Joshua Khane comentó:

"Microsoft ELIMINÓ mi cuenta Y OneDrive!!?? Después de RECONOCER que soy el propietario de la cuenta y que fue comprometida???

25 malditos años de datos, miles de euros gastados en juegos?? Las fotos de bebé de mi hijo? ¡PERDIDAS!

Todo porque MICROSOFT no pudo recuperar una cuenta comprometida?? Una de las empresas más grandes de la historia no pudo hacer eso, así que simplemente eliminaron esa mierda como si nada?? ¡Qué maldita vergüenza!!"

Microsoft DELETED my account AND OneDrive!!?? After ACKNOWLEDGING that I’m the owner of the account and that it was compromised???



25 fucking years of data, thousands of euros spended on games?? My son’s baby pictures? GONE!



All because MICROSOFT couldn’t bring back a… pic.twitter.com/sItv5eQFAQ — Joshua Khane (@JoshuaKhane) July 14, 2026

Hace unos días, Microsoft perdió un caso similar y tuvo que recuperar los juegos e información del usuario que los demandó

Irónicamente, el caso de Joshua Khane sucede días después de que Microsoft perdiera una demanda interpuesta por un usuario de XBOX en Brasil, quien perdió toda su colección de juegos digitales tras un error en el sistema de Microsoft.

Originalmente, la empresa respondió de la misma forma que a Khane, asegurando que no había nada qué hacer y simplemente tendría que hacer un nuevo perfil y volver a comprar los juegos.

Sin embargo, el jugador demandó a la compañía y los tribunales brasileños fallaron a favor de él. Microsoft tuvo que restablecer la cuenta de usuario y regresar los juegos por los que pagó.

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