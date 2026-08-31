Naughty Dog se consolidó como uno de los estudios más prestigiosos de la industria gracias a sus trabajos en The Last of Us y Uncharted, pero es innegable que la gente ya está harta de esperar su próximo gran proyecto: Intergalactic: The Heretic Prophet. Tras meses de silencio, por fin hubo una actualización sobre el estado del desarrollo.

El título de ciencia ficción se dejó ver por primera vez a finales de 2024, y desde entonces no hemos visto un nuevo adelanto. Y aunque el director Niel Druckmann y otros creativos de la compañía revelaron detalles adicionales en los últimos meses a través de múltiples entrevistas, la falta de información sustancial ya molestó a un sector del público.

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Intergalactic: The Heretic Prophet alcanza un importante hito en su producción

Por suerte, parece que el lanzamiento podría estar más cerca de lo que pensábamos. Esto, al menos, según la más reciente actualización que compartió el estudio.

A través de una breve publicación en redes sociales, Naughty Dog informó que ya terminaron los trabajos de captura de movimiento, lo que significa que los actores finalmente acabaron de rodar sus escenas. El post también incluyó una nueva fotografía de Tati Gabrielle, actriz que interpreta a la protagonista.

“Nos vemos, vaquero espacial. ¡Se acabó el rodaje de las cinemáticas de Intergalactic! ¡Este reparto lo dio todo! ¡No podemos esperar para mostrarles su trabajo increíble cuando llegue el momento!”, se lee en el mensaje.

El anuncio generó entusiasmo entre los jugadores, pero una vez más se desató la polémica en la sección de comentarios. Mientras algunos elogiaron la clara referencia al anime Cowboy Bebop, otros afirmaron que Naughty Dog es indigno de hacer un guiño a la obra de Shin’ichiro Watanabe.

Independientemente de la discusión que gira alrededor de Intergalactic: The Heretic Prophet, la más reciente actualización representa un hito muy importante para la producción. Y sí, el hecho de que ya terminó el rodaje podría ser una señal de que el debut está relativamente cerca.

Si bien el final de las grabaciones con captura de movimiento no necesariamente implica que el juego está casi terminado, sí es una señal de que el desarrollo avanza hacia buen puerto. Recordemos que The Last of Us Part II finalizó su rodaje en abril de 2019, y el lanzamiento tuvo lugar en junio de 2020. Así es, sólo 14 meses después.

Si consideramos que el videojuego protagonizado por Ellie también se enfrentó a los desafíos de la COVID-19, Intergalactic: The Heretic Prophet podría debutar durante la primera mitad de 2027, e incluso antes. Eso está en sintonía con las declaraciones previas del informante NateTheHate, que dijo que el debut podría tener lugar en 2027.

Naughty Dog confirmó el fin del rodaje de Intergalactic: The Heretic Prophet

Intergalactic: The Heretic Prophet es el videojuego más controversial de Naughty Dog

Si bien se desconoce cuándo habrá más información sobre este proyecto, muy pronto podría haber novedades importantes. A principios de esta semana, Sony confirmó que el próximo 3 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del programa State of Play. Es posible que el proyecto de Naughty Dog reaparezca en el evento en vivo.

A mediados de este año, la actriz Tati Gabrielle afirmó que Intergalactic: The Heretic Prophet mostrará “un lado diferente” del estudio desarrollador, y prometió que será algo muy especial para los fans de PlayStation.

“Me emociona interpretarme a mí misma. Creo que es una faceta muy diferente de Naughty Dog que va a entusiasmar mucho al público. Incluso se ha desafiado a sí mismo en cuanto a la construcción del mundo”, comentó la celebridad de Hollywood en dicha entrevista.

Está por verse si el título de ciencia ficción cumple con las expectativas de los jugadores más exigentes. Lo cierto es que el proyecto ya se vio envuelto en multitud de polémicas, muchas de las cuales están relacionadas directamente con el aspecto de su protagonista. La actriz Tati Gabrielle respondió a esas críticas, y afirmó que el juego es tan bueno que también será del agrado de los detractores.

Intergalactic ha recibido muchas críticas negativas desde su revelación oficial

Pero cuéntanos, ¿te entusiasma este videojuego? ¿Cuándo crees que podría debutar? Déjanos leerte en los comentarios.

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