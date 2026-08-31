Las consolas ya son mucho más que una pieza de hardware para jugar videojuegos: son un centro de entretenimiento que permite ver contenido adicional, como series y películas, a través de Netflix, HBO Max, Crunchyroll y otros servicios. Ahora, se lanzará otra aplicación gratuita en PlayStation 5 que permitirá ver televisión sin costo alguno.

Sony anunció y puso en marcha esta iniciativa hoy mismo, 31 de agosto de 2026. La app ya está disponible, aunque por el momento sólo en un país. La compañía aprovechó el comunicado oficial para explicar cómo funcionará su programa y otros detalles, como los contenidos que formarán parte del catálogo.

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PlayStation anuncia Live TV on PS5, su nueva aplicación gratuita de TV

Con tantos servicios de streaming disponibles en la actualidad, es fácil asumir que la televisión ya pasó a un segundo plano. Quizás esa sea una verdad a medias para la televisión tradicional, pero lo cierto es que las aplicaciones de TV por streaming son cada vez más populares debido a que ofrecen contenido 24/7 sin interrupciones.

La televisión gratuita vía streaming con publicidad (conocida como FAST por sus siglas en inglés), ganó fuerza en años recientes gracias a Roku, Tubi, Pluto y otras iniciativas similares. Los usuarios de PlayStation 5 pueden descargar dichas aplicaciones, pero ahora Sony lanzará la suya.

De forma inesperada, la compañía anunció los primeros detalles de Live TV on PS5, su nueva app de TV para la consola de actual generación. El estreno ya tuvo lugar en Estados Unidos, y por el momento ese es el único país donde está disponible. Eso sí, hay planes para expandir esta iniciativa a otros territorios.

La empresa detrás de PlayStation confirmó que trabaja para llevar la aplicación a Canadá, y prometió que “explorarán otras regiones”. Por ahora, se desconoce si existe alguna intención de llevar este canal de televisión a México y otros países de Latinoamérica.

Los usuarios que viven en Estados Unidos ya pueden acceder a la aplicación. Para ello, sólo deben encender su consola, visitar la pestaña Multimedia, seleccionar el ícono Live TV on PS5 y elegir la opción “Iniciar Sesión con mi cuenta de PlayStation” para conectar el perfil de PSN y empezar a ver el contenido.

Live TV on PS5 es una aplicación de televisión gratuita que permite ver películas, series y animes

PlayStation 5 permite ver gratis animes, series, películas y más contenido con anuncios

De acuerdo con el anuncio oficial, la aplicación Live TV on PS5 incluirá más de 100 canales en vivo que ofrecerán una amplia gama de contenidos. Los usuarios de la consola pueden esperar películas de multitud de géneros, programas de televisión, noticias, deportes, animes e incluso eventos de esports.

Sony Pictures Television prometió que su intención es hacer que esta iniciativa evolucione con el paso del tiempo, e incluso prometió que la programación se actualizará periódicamente con nuevos canales y contenido adicional.

En lo que respecta a películas, los usuarios de PlayStation 5 podrán encontrar filmes de acción, terror, ciencia ficción, comedia y mucho más a través de canales como MovieSphere de Lionsgate, 50 Cent Action, FilmRise Free Movies, Sony One Horror Hits y Cinevault.

También hay excelentes noticias para los fans del anime, pues Sony prometió que en la programación habrá series icónicas como Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter, Black Clover, Death Note y mucho más. Además, se ofrecerá los canales de Box Sets de Crunchyroll.

Por otra parte, habrá una sección informativa con canales especializados en noticias nacionales y cobertura del clima. Aquí, será posible encontrar NBC News Now, Fox Weather y LiveNOW de FOX.

Del lado de los deportes, Live TV on PS5 incluirá la programación de FOX Sports, NASCAR, NBC Sports Now, UFC y más. Esto significa que los fanáticos podrán ver partidos y juegos de fútbol, boxeo, hockey, fútbol americano, peleas de MMA y automovilismo.

Toda la programación estará disponible gratis, pero obviamente habrá anuncios que interrumpirán el contenido.

El anuncio de esta app llega poco después de que PlayStation anunciara que eliminará más de 500 películas y series de TV del catálogo de la PS Store. Dicho contenido también desaparecerá de las bibliotecas de los usuarios de PlayStation 5.

Live TV on PS5 es una aplicación de televisión gratuita para PlayStation 5 ya disponible en Estados Unidos

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta iniciativa? ¿Te gustaría que esta aplicación llegue a México y el resto de LATAM? Déjanos leerte en los comentarios.

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