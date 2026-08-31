PlayStation quiere iniciar septiembre por todo lo alto y con muchas sorpresas para sus jugadores. Por ello, esta mañana anunció que 2 nuevos State of Play vienen en camino. Los eventos se llevarán a cabo esta semana y de forma consecutiva, así que habrá muchos anuncios y noticias para los usuarios de PS5. A continuación, te contamos lo que debes saber para disfrutar ambas transmisiones y conocer todo lo que viene en camino a la consola de Sony.

Video relacionado: ¿Pagaste por tus juegos? PlayStation dice que no son tuyos

El State of Play de PlayStation regresa esta semana

PlayStation tuvo una presencia discreta en gamescom 2026, pues reservó anuncios importantes para sus próximos eventos. El State of Play volverá en unos días con llamativos anuncios, pues nos dará un vistazo a los juegos que llegarán a PS5 en lo que resta de 2026 y en la recta inicial de 2027.

Si bien GTA VI es lo más esperado del año, hay otros juegos que generan bastante emoción y que, seguramente, tendrán nuevos avances durante la transmisión. El próximo State of Play se llevará a cabo este jueves, 3 de septiembre.

Los fanáticos de PlayStation deberán madrugar, pues la presentación se llevará a cabo a las 7:00 AM, hora de la Ciudad de México. Se podrá disfrutar en los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch. Como ya es usual, aquí te tendremos la cobertura con los anuncios más importante de la transmisión.

PlayStation confirmó que el evento sorprenderá a los jugadores con anuncios por parte de PlayStation Studios. Además, varios de sus socios externos también estarán en la programación con revelaciones y noticias importantes.

Uno de los anuncios confirmados es la presentación de un nuevo trailer de Final Fantasy VII Revelation, esperado juego de Square Enix que llegará a PS5 y demás plataformas en 2027. El RPG será el broche de oro de este evento, pues será su última revelación. La buena noticia es que, al finalizar, empezará otro evento de PlayStation.

Final Fantasy VII Revelation será la revelación final del próximo State of Play

El State of Play Japan también regresará con algunas sorpresas

A finales del año pasado, el State of Play tuvo una edición especial dedicada a estudios y desarrolladores japoneses, que presentaron sus próximos juegos a una audiencia global. Esta semana, el State of Play Japan también regresará con más sorpresas de la industria de dicha región.

El programa se transmitirá inmediatamente después del State of Play y ofrecerá anuncios por parte de diversos estudios de Japón y el resto de Asia. Será presentado por Yuki Kaji, quien compartirá trailers, anuncios y noticias.

Por ahora, no se ha revelado ninguno de los anuncios que habrá en esta transmisión; sin embargo, también te tendremos la cobertura con las revelaciones más sobresalientes del State of Play Japan.

El State of Play Japan tendrá anuncios de estudios y desarrolladores de Asia

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation.

Video relacionado: PlayStation por fin nos cobrará en pesos… pero hay una trampa

Fuente