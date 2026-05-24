Grand Theft Auto VI es fácilmente el videojuego más esperado de la década, así que resulta lógico que miles de fanáticos estén a la expectativa de cualquier pizca de información. Una gran parte de la conversación se enfoca en el precio, y parece que XBOX reveló cuánto será necesario pagar para jugar el título de mundo abierto.

Si todo avanza según lo previsto, en aproximadamente 6 meses será posible jugar la nueva entrega de la popular franquicia de Rockstar Games. A pesar de que poco a poco nos acercamos a su lanzamiento oficial, aún hay muchas preguntas en el aire que carecen de una respuesta oficial.

Y sí, el editor Take-Two Interactive aún no revela cuál será el precio de GTA VI. La falta de información genera incertidumbre y orilla a los fans a buscar pistas en otros lados, incluido el chat de IA de XBOX. Pero, ¿realmente hay que confiar en las afirmaciones del sistema de inteligencia artificial? En lo absoluto, tal como veremos más adelante.

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GTA VI costaría $70 USD, según la IA de Xbox

Hubo una época en la que los videojuegos AAA costaban $60 USD, pero eso cambió hace algunos años. Take-Two fue uno de los primeros publishers en cobrar $70 USD por sus lanzamientos más recientes, así que hay quienes temen que vuelva a elevar la barra y haga que Grand Theft Auto VI cueste $80 USD o más

Strauss Zelnick, director ejecutivo de la compañía, sugirió en un par de ocasiones que el juego protagonizado por Jason Duval y Lucia Camino será más económico de lo que los fanáticos esperan, lo que deja caer la posibilidad de que al menos la versión básica del título esté disponible por los tradicionales $70 USD.

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Ahora, un chat de inteligencia artificial parece confirmar esta teoría. En redes sociales, un usuario compartió una captura de pantalla del XBOX Chat, el asistente de IA de la Microsoft Store. La respuesta del sistema de inteligencia artificial afirma que Grand Theft Auto VI costará $69.99 USD, el precio habitual para la mayoría de los estrenos AAA.

Los fanáticos están aliviados ante la idea de sólo pagar $70 USD por el que fácilmente es el juego más esperado de los últimos años; sin embargo, debemos recordar que los asistentes virtuales son propensos a cometer errores, y a menudo se apoyan en información incompleta o falsa de Internet.

De igual forma, los usuarios pueden usar la herramienta de inspección de elementos para manipular el texto y compartir capturas de pantalla fraudulentas con respuestas inexistentes. El portal TheGamer puso a prueba el chat de XBOX, y éste arrojó una respuesta genérica: “lo siento, pero no tengo información sobre el precio de Grand Theft Auto VI”.

En pocas palabras, en este momento es imposible garantizar que GTA VI cueste $70 USD, por lo que lo mejor será tomar los rumores con un grano de sal y esperar un comunicado oficial por parte de Take-Two Interactive y Rockstar Games.

El chat de IA de XBOX afirma que GTA VI costará $70 USD en Estados Unidos

Pronto se revelará el precio oficial de Grand Theft Auto VI

Aunque los fanáticos deberán ser más pacientes, al menos existe la posibilidad real de que pronto se comparta más información sobre Grand Theft Auto VI. Eso sí, habrá que esperar algunas semanas.

Hace algunos días, Take-Two Interactive celebró su más reciente llamada de resultados financieros con los inversionistas. Allí, Strauss Zelnick reafirmó que el lanzamiento sigue previsto para el 19 de noviembre de 2026, y compartió más detalles sobre cuándo planean poner en marcha las campañas de publicidad.

Al respecto, el directivo enfatizó que el marketing de GTA VI iniciará en verano, es decir, a finales de junio. Esto parece indicar que deberemos esperar al menos un mes para ver el trailer 3. De igual forma, se estima que en ese periodo se abrirán las preventas, lo que permitirá conocer finalmente el precio oficial del juego.

La preventa de GTA VI en Xbox y otras plataformas iniciará durante el verano

Aun así, un insider con relativa buena reputación asegura que el nuevo avance del videojuego de mundo abierto llegará tan pronto como la próxima semana, y algunos fanáticos están convencidos de que tiene razón.

Pero cuéntanos, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por el título de mundo abierto? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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