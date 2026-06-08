Nintendo por fin rompió el silencio y confirmó que se unirá a la temporada de anuncios esta semana. Por medio de sus redes sociales, la compañía confirmó un nuevo Nintendo Direct, que llegará muy pronto cargado de las próximas novedades para Switch 2 y Switch.

Las expectativas de los fans son muy altas para este evento, pues es el nuevo Nintendo Direct que general que se celebra después de un buen rato. Además de anuncios y sorpresas, la compañía también prepara una edición de su clásico Nintendo Treehouse: Live, donde mostrará con mayor nivel de detalle algunos de sus títulos que vienen en camino.

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¿Cuándo será el próximo Nintendo Direct?

Los jugadores ya pueden alistar todo para la transmisión y, en el caso de nuestra región, ajustar sus despertadores. Lo que pasa es que el próximo Nintendo Direct está a la vuelta de la esquina y se celebrará a primera hora de la mañana.

El evento será el 9 de junio, es decir, mañana a las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México. Nintendo confirmó que ofrecerá un programa de aproximadamente 50 minutos con anuncios para los usuarios de Swith 2 y Switch.

Posteriormente, se llevará a cabo el Nintendo Treehouse: Live, una transmisión especial donde mostrará gameplay de algunos de los títulos previamente revelados en el evento principal. Sabemos que este stream durará 1 hora y 35 minutos, aproximadamente. Abajo están los horarios para disfrutar la transmisión en YouTube.

California, Estados Unidos ― 7:00 AM

Ciudad de México ― 8:00 AM

Lima, Perú ― 9:00 AM

Bogotá, Colombia ― 9:00 AM

Santiago de Chile, Chile ― 10:00 AM

Nueva York, Estados Unidos ― 10:00 AM

Caracas, Venezuela ― 10:00 AM

San Juan, Puerto Rico ― 10:00 AM

Buenos Aires, Argentina ― 11:00 AM

Como es habitual, Nintendo mantiene en secreto todos los demás detalles sobre su evento. Debido a esto, es un misterio qué compañías y juegos aparecerán en el Direct. Sin embargo, hay diversos rumores y filtraciones que nos dan una idea de lo que podríamos ver mañana.

Nintendo revelará el futuro de Switch 2 en el Direct de esta semana

¿Qué dicen los rumores y las filtraciones sobre el Nintendo Direct?

Durante los últimos meses, diversos insiders han compartido detalles de los supuestos anuncios que Nintendo está preparando. Uno de los más esperados es el rumoreado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que sería el anuncio estelar de mañana.

Informantes como NateTheHate esperan ver versiones para Switch 2 de juegos como Pikmin 4 y Xenoblade Chronicles 2. Además, hay pistas sobre la posible revelación de un nuevo Wario Land, pues un insider que filtró el nuevo Rayman y Spyro aseguró que el irreverente personaje regresará en una nueva aventura.

El evento podría tener uno de los anuncios más esperados por los fans de Nintendo

Se espera que le evento también tenga importantes anuncios de terceros y, por supuesto, uno de los más esperados es la fecha de lanzamiento de The Duskbloods, la nueva franquicia de FromSoftware para Switch 2. Por otro lado, hay indicios de novedades para Switch Online, pues juegos clásicos de NES, SNES y Game Boy podrían recibir desafíos.

Hay quienes no descartan un nuevo vistazo a Pokémon Winds & Waves e, incluso, al futuro de Super Mario Bros. Por ahora, ninguno de estos posibles anuncio está confirmado, así que mantente al pendiente de nuestra cobertura del Nintendo Direct para conocer los detalles oficiales.

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