El Nintendo Switch 2 está de fiesta, pues hace escasos días celebró su primer aniversario. Aunque debutó en una época de incertidumbre económica y tecnológica, mantuvo el buen ritmo y ya es un éxito comercial gracias, en gran medida, a su catálogo. Y sí, la librería crecerá con la incorporación futura de uno de los mejores juegos de 2025.

Aunque los exclusivos siempre serán el atractivo principal de la consola híbrida, ésta siguió los pasos de su predecesora y en los últimos meses recibió ports de algunos de los lanzamientos third-party más importantes de los años recientes. Los fans de las experiencias de cacería están de suerte.

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Monster Hunter Wilds llegará a Nintendo Switch 2

Hace meses empezaron a surgir informes que señalaban que Monster Hunter Wilds, la más reciente entrega principal de la icónica saga de Capcom, tendría un port para la consola híbrida. Recordemos que el título de acción se lanzó originalmente para PS5, PC y Xbox Series X|S a principios del año pasado.

Tras semanas de especulación, la compañía japonesa aprovechó la temporada de conferencias y eventos para confirmar que, en efecto, una versión para Nintendo Switch 2 ya se encuentra en desarrollo. Tristemente, los detalles son muy escasos y la mayoría de las preguntas carecen de una respuesta oficial.

En este momento, el port para Nintendo Switch 2 aún no tiene fecha de lanzamiento. Capcom prometió que compartirá más información sobre cuándo llegará a las tiendas y más detalles en otra ocasión. El anuncio oficial tampoco incluyó una imagen o video que nos permita imaginar cómo lucirá este relanzamiento.

Por supuesto, llama la atención que la compañía japonesa se saltó por completo el Summer Game Fest y otros eventos para compartir la noticia. Muchos fanáticos esperaban que la revelación del port tendría lugar en el rumoreado Nintendo Direct, que supuestamente se realizará este mes.

Naturalmente, los fanáticos expresaron su escepticismo. Aunque Monster Hunter Wilds recibió muy buenas calificaciones por parte de la prensa y se podría argumentar que fue uno de los mejores juegos de 2025 gracias a su puntaje de 88 en Metacritic, su lanzamiento se vio envuelto en polémica debido a los problemas técnicos que mermaron la versión de PC.

A pesar de las críticas de los jugadores, el título de Capcom fue un éxito comercial y actualmente ya presume 11.4 millones de unidades vendidas; eso sí, la compañía japonesa reconoció que el ritmo disminuyó considerablemente, pues sólo se vendieron 1.32 millones de unidades en todo el año fiscal después del estreno.

Es oficial: Monster Hunter Wilds se lanzará para Nintendo Switch 2 en una fecha aún por confirmar

Monster Hunter Wilds tendrá una expansión

Esta noticia llega casi inmediatamente después de que Capcom tomara el escenario del Summer Game Fest 2026 para presentar Ascendance, la nueva expansión de alto perfil para Monster Hunter Wilds. Este contenido descargable estará disponible en 2027, sin una fecha de lanzamiento aproximada.

En cuanto a las novedades, el DLC mostrará cómo el equipo de expedición viajará a islas flotantes y se enfrentará a nuevos monstruos que están en las alturas. Los fanáticos pueden esperar el regreso de los Dragones Ancianos, así como la introducción del tan esperado Rango Maestro.

Monster Hunter Wilds: Ascendance estará disponible para Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, pero se desconoce si llegará eventualmente a Nintendo Switch 2.

El lanzamiento de una versión para la consola híbrida resultará poco sorprendente, pues Capcom ya realizó un esfuerzo loable para llevar algunos de sus títulos más aclamados a dicho ecosistema. Los últimos lanzamientos fueron Resident Evil Requiem y Pragmata.

Monster Hunter Wilds: Ascendance se lanzará para consolas y PC en 2027

Pero dinos, ¿cómo crees que correrá el port para la consola híbrida? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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