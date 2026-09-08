El Nintendo Direct de hoy dejó un muy buen sabor de boca a los fanáticos de The Legend of Zelda, pero hubo un anuncio que dividió la opinión de la comunidad y provocó un intenso debate en las redes sociales. El gameplay del remake de Ocarina of Time generó sentimientos encontrados en muchos, pues algunos no quedaron contentos con el aspecto del exclusivo para Switch 2.

Desde su revelación, el proyecto fue protagonistas de acaloradas discusiones ya que algunos fans consideran que Nintendo se equivocó con la dirección de arte del remake. Su apuesta por el realismo desconcertó a fans de hueso colorado de la franquicia, que esperaban algo totalmente diferente.

Ahora que Nintendo por fin reveló gameplay del nuevo The Legend of Zelda: Ocarina of Time, las opiniones están otra vez divididas: hay jugadores que aman su aspecto, mientras que otros lo criticaron duramente y lo compararon con los proyectos hechos por fans con Unreal Engine 5.

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Gameplay de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake divide a los jugadores

En la presentación de hoy, Eiji Aonuma, productor de la saga, presentó un extenso gameplay enfocado en el inicio de la aventura de Link. Lo que más llamó la atención es el aspecto renovado del clásico para Nintendo 64, pues tiene un apartado gráfico y artístico apegado al realismo. Algunos jugadores celebraron este cambio, mientras que otros lo odiaron y lo criticaron.

Una vez concluido el Nintendo Direct, una infinidad de fans usaron las redes sociales para hablar de lo emocionados que están con el remake. Algunos agradecieron a Nintendo por reimaginar esta aventura que marcó su infancia y celebraron su aspecto renovado, que encaja con la dirección de arte de otros proyectos recientes de Nintendo, como el nuevo Star Fox.

“Las gráficas lucen increíbles, no puedo esperar a jugarlo” y “Luce hermoso, jugarlo con esas gráficas es un sueño hecho realidad”, son algunos comentarios positivos que se pueden leer en X.

El otro lado de la moneda son los jugadores que están molestos por el aspecto de esta reimaginación de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Muchos consideran que Nintendo tuvo que usar otro estilo de arte, incluso apostar por un remake con un aspecto similar a Breath of the Wild.

Los jugadores que criticaron el remake creen que luce como un juego hecho por un fan con Unreal Engine 5. A lo largo de los años, hemos visto infinidad de proyectos fanmade que recrearon Ocarina of Time a la perfección e, incluso, hicieron que los fans desearan un remake hecho y derecho.

La dirección de arte del remake de Ocarina of Time no convenció a todos

Curiosamente, parte de la comunidad cree que algunos proyectos hechos por fans lucen mejor que el remake oficial de Nintendo, pues respetan la dirección de arte más caricaturesca del original. Incluso, ya hay videos que comparan el remake de Nintendo con los hechos por los fans.

“Esto no puede ser real, luce como un fanmade hecho con Unreal Engine 5″ y “Es sólo Ocarina of Time con un lavado de cara hecho con Unreal Engine 5 y sin ningún cambio importante”, son comentarios de jugadores que quedaron decepcionados tras la presentación.

Zelda: Ocarina of Time Remake vs a versão feita na Unreal Engine 5.2 por CryZENx pic.twitter.com/rU9YoWXV94 — Senhor Linguica Pro (@SrLinguicaVIVE) September 8, 2026

Un clásico reinventado para nuevas generaciones

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time es sumamente importante para Nintendo y todos sus fans. La nueva versión del clásico está pensada como la cereza del pastel del 40.° aniversario de la franquicia, pero también como una forma de llevar la IP a nuevas generaciones de jugadores. Sobre todo ya que la saga dará el salto a los cines el próximo año.

El debate actual tiene mucho sentido si tomamos en cuenta la enorme importancia de Ocarina of Time, considerado uno de los mejores juegos de la historia. La aventura marcó la infancia de muchos jugadores y los introdujo al 3D, así que tiene un peso especial para una gran parte de la comunidad.

Por otro lado, el relanzamiento también tiene mucho peso a nivel comercial. Será la carta fuerte de Nintendo para aumentar las ventas de Switch 2, hacer que más jugadores den el salto generacional y no perder relevancia ante la llegada de gigantes como GTA VI.

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