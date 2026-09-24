The Witcher: Wild Hunt Remastered llegará con mejoras visuales importantes, pero una comparación oficial ya provocó una reacción inesperada entre algunos fans: hay quienes creen que el juego original se ve mejor.

La comparación muestra a Geralt enfrentándose a varios Ahogados en un pantano, con imágenes del juego original y de la nueva versión una junto a la otra. A primera vista, el remaster presume un mayor nivel de detalle, especialmente en la armadura del protagonista y en elementos del escenario.

Sin embargo, hay varios detalles que no convencieron a todos que aprovecharon la ocasión para levantar la voz en Twitter.

Los reflejos y la niebla son el principal problema para algunos fans

Uno de los cambios más evidentes está en el agua. La nueva versión utiliza ray tracing, por lo que sería de esperar que los reflejos fueran mucho más detallados que en el juego original.

Pero la comparación provocó justamente la reacción contraria. En la versión original se alcanza a observar el reflejo del fuego de Igni sobre el agua debajo de los Ahogados. El efecto no es precisamente perfecto y genera un resplandor anaranjado bastante difuso, pero está presente. En el remaster, en cambio, ese reflejo del fuego prácticamente desaparece en la comparación mostrada.

Thank you for removing the fire effects reflection in the water... pic.twitter.com/UexA0Yduyr — Bara🦎| Project Zomboid phase (@MesmerisingCube) September 23, 2026

La niebla también luce diferente. Mientras que en el juego original pueden observarse pequeñas nubes de niebla bastante definidas cerca del suelo, la nueva versión apuesta por una apariencia más atmosférica y difusa a la distancia.

Y ahí es donde algunos jugadores comenzaron a preguntarse qué está pasando. Un usuario de X incluso señaló que, a pesar de la incorporación del ray tracing, la comparación muestra “peores reflejos del agua” y “peores efectos de niebla”, además de cuestionar algunos detalles de las texturas de la armadura.

Otro jugador fue mucho más directo y preguntó si las imágenes no habían sido intercambiadas accidentalmente.

Gives me this vibe

Why removing the colours and the fog? pic.twitter.com/izi3Xhtg37 — Hoxton_Free (@Hoxton_Free) September 23, 2026

Eso no significa que el remaster sea visualmente inferior en todos los aspectos. La comparación también deja ver más detalle en la armadura de Geralt, además de cambios importantes en la representación del agua y la iluminación gracias a las nuevas tecnologías utilizadas en esta versión.

El problema es que algunos de esos cambios son precisamente los que están generando opiniones divididas. El trazado de rayos puede modificar considerablemente la forma en que se representan la iluminación, los reflejos y otros elementos del escenario. Por eso, una comparación directa no necesariamente significa que cada efecto deba verse exactamente igual al original.

¿No te gusta? Podrás quedarte con la versión anterior en PC

Hay una buena noticia para quienes prefieran la apariencia del la versión original del juego.

De acuerdo con la información disponible, los jugadores de PC podrán regresar a una versión anterior del juego, por lo que existe una alternativa si las modificaciones visuales del remaster no convencen.

En consolas, sin embargo, no está claro si habrá una opción equivalente. Si quieres conservar tu instalación actual de The Witcher 3, una posibilidad es desactivar las actualizaciones automáticas. Por otro lado, quienes sí quieran probar la nueva versión podrán hacerlo el 29 de septiembre, y sus partidas guardadas podrán trasladarse al remaster.

Y tú, ¿qué opinas sobre el aspecto de The Witcher: Wild Hunt en su versión remaserizada? ¿Crees que se ve mejor o peor? Cuéntanos en los comentarios.

The Witcher: Wild Hunt está disponible para consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.

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