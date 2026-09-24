Nintendo Switch Online confirmó el próximo Juego de Muestra para sus suscriptoresPor Dan Villalobos el
Los jugadores podrán disfrutar gratis uno de los juegos más queridos de Ubisoft por tiempo limitado
Nintendo continúa ofreciendo beneficios para los suscriptores de Nintendo Switch Online, y ahora confirmó un nuevo Juego de Muestra que permitirá disfrutar gratis una aventura completa durante varios días. Si te interesa, también habrá una promoción para comprarla con un importante descuento.
Los Juegos de Muestra son una de las ventajas que ofrece el servicio para que sus usuarios puedan probar determinados títulos durante un periodo limitado. Lo mejor es que se puede acceder al juego completo durante la prueba, por lo que tendrás varios días para decidir si vale la pena agregarlo a tu colección.
Un gran juego de Ubisoft será el próximo Juego de Muestra
En esta ocasión, el protagonista será Prince of Persia: The Lost Crown, la aclamada aventura de Ubisoft que sorprendió por su propuesta de acción y plataformas en 2D.
La prueba estará disponible para los suscriptores de Nintendo Switch Online del 24 al 30 de septiembre. Durante ese periodo podrás jugar el título completo sin necesidad de comprarlo por separado.
Así que si tenías curiosidad por descubrir esta aventura, pero nunca te animaste a darle una oportunidad, esta será una buena ocasión para hacerlo. Eso sí, tendrás que aprovechar bien el tiempo, pues la prueba desaparecerá al finalizar el periodo establecido.
También tendrá un enorme descuento en Nintendo eShop
Nintendo también prepara una promoción para quienes quieran quedarse con Prince of Persia: The Lost Crown después de los días de prueba.
El juego tendrá 70% de descuento en la Nintendo eShop hasta el 7 de octubre, por lo que los jugadores podrán comprarlo por una fracción de su precio habitual después de probarlo.
Esta promoción puede ser especialmente interesante para quienes todavía no conocen el título y quieren comprobar por sí mismos por qué Prince of Persia: The Lost Crown recibió tantos elogios tras su lanzamiento.
¿Aprovecharás el Juego de Muestra para darle una oportunidad o ya lo jugaste? Cuéntanos en los comentarios.
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