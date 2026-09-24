Nintendo continúa ofreciendo beneficios para los suscriptores de Nintendo Switch Online, y ahora confirmó un nuevo Juego de Muestra que permitirá disfrutar gratis una aventura completa durante varios días. Si te interesa, también habrá una promoción para comprarla con un importante descuento.

Los Juegos de Muestra son una de las ventajas que ofrece el servicio para que sus usuarios puedan probar determinados títulos durante un periodo limitado. Lo mejor es que se puede acceder al juego completo durante la prueba, por lo que tendrás varios días para decidir si vale la pena agregarlo a tu colección.

Prince of Persia: The Lost Crown is a great game, but sales did not favor it

Un gran juego de Ubisoft será el próximo Juego de Muestra

En esta ocasión, el protagonista será Prince of Persia: The Lost Crown, la aclamada aventura de Ubisoft que sorprendió por su propuesta de acción y plataformas en 2D.

La prueba estará disponible para los suscriptores de Nintendo Switch Online del 24 al 30 de septiembre. Durante ese periodo podrás jugar el título completo sin necesidad de comprarlo por separado.

Así que si tenías curiosidad por descubrir esta aventura, pero nunca te animaste a darle una oportunidad, esta será una buena ocasión para hacerlo. Eso sí, tendrás que aprovechar bien el tiempo, pues la prueba desaparecerá al finalizar el periodo establecido.

#NintendoSwitchOnline members! From Sept 24 at 10am PT to Sept 30 at 11:59pm PT, you can download and try the full Prince of Persia The Lost Crown game at no additional cost.



Learn more: https://t.co/XirfXXul1m pic.twitter.com/RCBdVANBdB — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 23, 2026

También tendrá un enorme descuento en Nintendo eShop

Nintendo también prepara una promoción para quienes quieran quedarse con Prince of Persia: The Lost Crown después de los días de prueba.

El juego tendrá 70% de descuento en la Nintendo eShop hasta el 7 de octubre, por lo que los jugadores podrán comprarlo por una fracción de su precio habitual después de probarlo.

Esta promoción puede ser especialmente interesante para quienes todavía no conocen el título y quieren comprobar por sí mismos por qué Prince of Persia: The Lost Crown recibió tantos elogios tras su lanzamiento.

¿Aprovecharás el Juego de Muestra para darle una oportunidad o ya lo jugaste? Cuéntanos en los comentarios.

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