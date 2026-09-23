Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito fue una de las más gratas sorpresas de los últimos años, pues la cinta basada en la obra de Koyoharu Gotouge fue un éxito en taquilla en su natal Japón y el resto del mundo. Los fanáticos quieren ver cómo se desenvuelve la historia, y parece que la secuela por fin tiene una ventana de estreno.

La travesía de Tanjiro comenzó en 2016 a través de la Weekly Shonen Jump, y rápidamente se convirtió en una de las franquicias contemporáneas más exitosas de la editorial Shueisha. Su adaptación al anime de 2019 también fue tremendamente popular, lo que le permitió construir una fanaticada muy fiel.

Si bien el manga llegó a su conclusión en 2020 tras más de 200 capítulos, la adaptación animada continúa su curso. Ufotable decidió narrar el arco final a través de una ambiciosa trilogía de películas, y todo indica que la esperada segunda parte ya tiene mes de lanzamiento.

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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito Parte 2 se estrenaría en 2027

Ufotable guarda silencio sobre la posible fecha de estreno de la segunda entrega, pero algo es seguro: la cinta llegará en 2026. Al final del día, el estudio japonés no incluyó el filme en su calendario de futuros estrenos para este año. Ahora, una nueva pista parece indicar que el debut en cines de la secuela aún estaría relativamente lejos.

Esta semana, la comunidad descubrió que The Numbers, una plataforma que da seguimiento a los proyectos cinematográficos que están en producción, muestra en su lista un nuevo proyecto sin nombre que podría tratarse de la esperada Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito Parte 2.

La cinta en cuestión aparece en el listado como “Película sin título de Crunchyroll/Sony Pictures”, e incluso se muestran las fechas de estreno potenciales. Si bien el nombre es un secreto, las casas productoras que están a cargo del proyecto aumentan la posibilidad de que sea la nueva cinta animada del anime de Ufotable.

Recordemos que la primera cinta se estrenó en julio de 2025 en su natal Japón de la mano de Aniplex y Toho; sin embargo, fue Crunchyroll, a través de Sony Pictures, la encargada de distribuir el filme en Estados Unidos, Latinoamérica y otros países pocos meses después. En nuestro territorio, el largometraje debutó en septiembre de ese año.

Con respecto a la fecha de lanzamiento, The Numbers señala que el proyecto misterioso se estrenará en mercados internacionales el próximo 15 de septiembre de 2027.

En caso de que la secuela de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito realmente debute en esa fecha, su estreno tendría lugar sólo 2 años después del lanzamiento mundial de la primera cinta. Eso se alinearía con los planes de Ufotable, que anteriormente compartió sus intenciones de lanzar cada filme con una diferencia de aproximadamente 2 años.

La cinta del año pasado se enfocó en Tanjiro, quien unió fuerzas con los pilares en su búsqueda por vencer a Muzan Kibutsuji. El filme concluyó con la derrota de Akaza, de rango 3. Si la adaptación se mantiene fiel al manga, la segunda parte mostrará la batalla contra Doma y Kokushibo.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito 2 debutaría en septiembre de 2027, según nuevo reporte

2027 sería un gran año para los fanáticos de Demon Slayer y One Piece

Es importante señalar que esa información aún no está confirmada, y como tal debe tomarse con un grano de sal; sin embargo, esta es apenas una de las tantas pistas que sugieren que el viaje de Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira continuará el próximo año.

Hace un par de meses, el medio The Guardian informó como parte de un reportaje que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito Parte 2 se estrenaría en algún punto de 2027, aunque posteriormente se retractó de sus declaraciones.

La cinta original fue un enorme éxito comercial, y durante su paso por los cines de Japón y el resto del mundo logró recaudar más de $793,500 millones de dólares. También tuvo un excelente rendimiento en plataformas de streaming, donde dominó las listas de popularidad.

Si bien la película ya está disponible en Netflix en Asía, próximamente se estrenará en dicho servicio en Latinoamérica y otros países. También se unirá a los catálogos de Prime Video y HBO Max.

La secuela de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito aún no tiene fecha de estreno, pero es probable que tenga que competir con otra de las grandes franquicias de la industria del anime: One Piece. Hace un par de semanas, Toei Animation confirmó que la obra de Eiichiro Oda regresará a la gran pantalla en 2027.

One Piece: God Valley, la próxima gran producción cinematográfica de la franquicia, llegará a los cines nipones durante el verano del próximo año.

Algunos fanáticos especulan que el reporte de The Numbers hace referencia a dicho proyecto, pero parece poco probable al considerar que el listado menciona a Francia, una región donde Sony/Crunchyroll no distribuyen proyectos de la serie protagonizada por Monkey D. Luffy.

Demon Slayer y One Piece podrían competir en los cines durante 2027

Pero cuéntanos, ¿cuándo crees que debutará la nueva cinta de Demon Slayer? ¿Crees que podrá competir contra One Piece? Déjanos leerte en los comentarios.

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