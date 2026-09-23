Decir que Grand Theft Auto VI es un juego muy esperado es faltarle el respeto al que fácilmente es el videojuego más importante de la década. El entusiasmo es palpable en todo momento, así que es lógico que cualquier producto oficial se venda como pan caliente y, en el peor de los casos, caiga en las manos de los siempre molestos revendedores.

En efecto, las camisetas temáticas que se regalaron en un evento reciente ya se venden a precios ridículamente altos en tiendas online. Lo peor es que, según los informes, algunas personas ya pagaron sumas de hasta $200 USD para adquirir alguno de esos artículos inspirados en el título de mundo abierto.

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Coleccionables exclusivos de GTA VI se venden por hasta $200 USD

El pasado fin de semana se llevó a cabo la más reciente edición del Tokyo Game Show, un evento enfocado en la industria japonesa del gaming. PlayStation hizo acto de presencia, y aprovechó la oportunidad para reafirmar su relación con el próximo juego de Rockstar Games.

Los asistentes del TGS 2026 tuvieron la oportunidad de ver una proyección de Grand Theft Auto VI. Durante la convención, se transmitió una vez más el adelanto extendido que sorprendió a propios y extraños a finales de agosto, pero esta vez había efectos inmersivos como audio envolvente y efectos hápticos 4D.

El stand de GTA IV en Tokyo Game Show fue tan popular que sus responsables se vieron en la necesidad de cerrar ñas puertas sólo 10 minutos después debido a que se alcanzó la capacidad máxima. Además, se armó un gran alboroto porque los fanáticos intentaban conseguir algunas de las camisetas gratuitas.

Tal como informamos previamente, dichos coleccionables exclusivos cayeron en las manos de los acaparadores y estafadores, quienes aún intentan venderlos a precios exorbitantes en tiendas en línea. La situación empeoró en los días posteriores, y ahora esos productos son incluso más caros que en aquel entonces.

Los jugadores reportan que las camisetas conmemorativas de PlayStation y Grand Theft Auto VI tienen precios de $140 y $200 USD en eBay. Es fácil creer que muchos jugadores ignorarían estos artículos debido a los precios exorbitantes, pero la realidad es que las personas sí están dispuestas a desembolsar esa suma de dinero.

El portal Dexerto (vía IGN) descubrió que un revendedor con sede en Osaka ya logró vender 2 camisas a $219.99 USD cada una, con envío gratuito y sin aranceles de importación.

Si bien la vestimenta es el producto oficial más llamativo que se ofreció durante el evento, otros artículos también se venden en Internet a costos igualmente elevados. Por ejemplo, los stickers y mosquetones con el logotipo de Grand Theft Auto VI se venden por hasta $40 USD en Internet.

Coleccionables exclusivos de Grand Theft Auto VI tienen precios muy elevados y se venden por hasta $200 USD en Internet

Los DualSense temáticos de Grand Theft Auto VI también son muy caros

Lo sucedido en Tokyo Game Show 2026 deja en evidencia lo que ya sabemos: Grand Theft Auto VI es sumamente popular. El lanzamiento tendrá lugar en noviembre de 2026 para XBOX Series X|S y PlayStation 5, así que ya se puso en marcha los trabajos de marketing.

Como parte de la campaña promocional, PlayStation anunció una nueva línea de controles para PS5 basados en GTA VI. Los DualSense de edición limitada tienen diseños inspirados directamente en el videojuego de Take-Two Interactive, y se lanzaron 2 modelos especiales.

Los mandos debutarán el 19 de noviembre, lo que coincidirá con el lanzamiento oficial del juego; sin embargo, las preventas se pusieron en marcha a mediados de septiembre. Tal como era de esperar, los DualSense se agotaron rápidamente en la mayoría de las tiendas minoristas.

Poco después, la comunidad descubrió que muchos de esos controles ya se ofrecían por más de $230 USD en eBay y otras plataformas de compra y venta. Es un precio inaceptable al considerar que el costo oficial es de apenas $85 USD.

Faltan menos de 2 meses para el lanzamiento oficial del esperado título de mundo abierto, y Rockstar Games ya prepara el terreno. A inicios de esta semana, la compañía publicó nuevas reglas que limitarán los mods que los jugadores de PC pueden crear y compartir. Estas medidas se aplican para GTA V, Red Dead Redemption y cualquier otro proyecto del estudio.

Así es la camiseta temática de GTA VI que se ofreció en Tokyo Game Show 2026

Pero cuéntanos, ¿te emociona el lanzamiento de la nueva entrega de la franquicia de Rockstar Games? Déjanos leerte en los comentarios.

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