La espera por la próxima gran entrega de una de las franquicias más queridas de ATLUS sigue generando preguntas entre los jugadores. Aunque todavía hay pocos detalles oficiales sobre Persona 6, una reciente declaración de su productor dejó claro que el equipo creativo mantiene una visión muy particular para el futuro de la saga.

Durante una entrevista con Famitsu, Kazuhisa Wada habló sobre los desafíos que le gustaría enfrentar en los próximos años y explicó qué tipo de experiencias busca crear. Sus palabras ofrecen una interesante pista sobre la dirección que podrían tomar sus futuros juegos.

Kazuhisa Wada quiere crear obras que hagan reflexionar a los jugadores

Wada explicó que como creador le resultan poco atractivos los proyectos que pasan desapercibidos o que no generan ninguna reacción importante entre el público. Según comentó, siempre ha buscado desarrollar experiencias que dejen una huella duradera en quienes las juegan.

“Como creador, fundamentalmente no me interesan mucho las cosas que no son ni buenas ni malas. Por eso, mientras enfrentamos distintos riesgos y limitaciones, hemos intentado ofrecer algo parecido a un veneno que deje una fuerte impresión. Claro, esto no se trata simplemente de sensacionalismo o extremismo, sino de algo que sacuda los valores de las personas o les dé algo en qué pensar”, explicó.

La declaración llamó la atención de los fans porque encaja perfectamente con los temas que han caracterizado a la serie durante años. Los juegos suelen abordar conflictos sociales, dilemas morales y problemas personales que invitan a la reflexión.

La filosofía detrás de la próxima entrega de la saga

Aunque Wada nunca mencionó directamente a Persona 6 durante esta respuesta, la idea del “veneno” no es nueva dentro de su discurso creativo. Durante 2024 ya había utilizado una comparación similar para describir la identidad de la franquicia.

En aquella ocasión señaló que el objetivo era crear juegos accesibles para una gran cantidad de personas, pero que al mismo tiempo conservaran una personalidad única. Incluso describió el concepto como “ofrecer un veneno mortal envuelto en una capa dulce”.

Por ahora, Persona 6 sigue siendo uno de los proyectos más misteriosos de ATLUS. La compañía todavía no comparte una fecha de lanzamiento ni detalles concretos sobre su jugabilidad. Sin embargo, algunos reportes indican que el título tendría clasificación para adultos y ciertos elementos con temática de horror.

Las palabras de Wada sugieren que la próxima aventura mantendrá la tradición de sorprender a los jugadores y presentar ideas capaces de generar conversación mucho después de terminar la partida.

¿Qué temas te gustaría ver en Persona 6? ¿Crees que la serie debe seguir apostando por historias que desafíen las ideas de los jugadores? Cuéntanos en los comentarios.

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