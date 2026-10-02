Si todavía no tienes planes para este fin de semana, XBOX acaba de poner sobre la mesa varias opciones que podrían mantenerte ocupado durante horas. Lo mejor de todo es que no tendrás que pagar alguna suscripción para probarlas.

Como parte de una nueva edición de los Free Play Days, Ubisoft llevará 5 de sus juegos a una promoción especial para que todos los usuarios de XBOX puedan disfrutarlos durante unos días. Y sí, hay propuestas muy variadas y atractivas.

Una selección con mundos abiertos para todos

La promoción estará disponible del jueves 1 al domingo 4 de octubre, y uno de sus principales atractivos es que no será necesario contar con XBOX Game Pass para aprovecharla. Esto significa que cualquier usuario de XBOX podrá acceder a los juegos incluidos durante el periodo de la oferta.

Entre ellos está FARCRY 6, donde los jugadores tendrán que enfrentarse al régimen de Antón Castillo en Yara. La aventura de acción en primera persona permite combatir con armas improvisadas, recorrer la isla de diferentes formas y luchar junto a un amigo en cooperativo.

También estará disponible Assassin’s Creed Odyssey, que lleva la serie hasta la Antigua Grecia para permitirnos vivir nuestra propia aventura como un guerrero espartano. Además de sus enfrentamientos contra ejércitos de hasta 150 soldados por bando, el juego incluye exploración, criaturas mitológicas y decisiones que afectan el viaje.

Los mares y las carreras también forman parte de la promoción

Para quienes quieran algo diferente, Avatar: Frontiers of Pandora permite explorar la frontera occidental de Pandora para descubrir una región inédita del planeta. La aventura invita a recuperar las raíces Na’vi al tiempo que se recorren enormes zonas abiertas y enfrentan diferentes amenazas.

Por otro lado, Skull and Bones llega justo cuando se encuentra en marcha su tercera temporada, Crimson Waters. Durante estos días será posible ponerse al mando de barcos, enfrentarse a la Abyssal Fleet y al Abyssal Envoy, además de probar nuevas funciones de progresión.

Finalmente, The Crew Motorfest pondrá los motores en marcha con una experiencia dedicada a la cultura automotriz. El juego permite recorrer los paisajes de Hawái y ponerse al volante de más de 800 vehículos.

Cabe mencionar que la promoción estará disponible hasta el domingo 4 de octubre, así que habrá varios días para decidir cuál de estas aventuras merece quedarse instalada en tu consola.

¿Cuál de estos 5 juegos de Ubisoft te interesa probar primero? ¿Hay alguno que ya hayas jugado y que quieras recomendar? Cuéntanos en los comentarios.

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