Los clásicos de plataformas de finales de los 90 siguen encontrando nuevas oportunidades para regresar. Ahora, toca el turno de una aventura que seguramente provocará más de un recuerdo.

Argonaut Games confirmó que su siguiente proyecto traerá de vuelta una de las aventuras más importantes de su popular cocodrilo.

Una nueva aventura para Croc

Croc 2: Kingdom of the Gobbos es la continuación del juego lanzado originalmente en 1999 y seguirá los pasos del remaster de Croc: Legend of the Gobbos que llegó en 2025.

En esta ocasión, Croc descubrirá una botella en la playa que contiene un mensaje muy especial: sus padres biológicos lo están buscando. Así comenzará un viaje hacia el continente que rápidamente se convertirá en un enfrentamiento contra Baron Dante, quien busca vengarse del cocodrilo que alguna vez lo derrotó.

La aventura llevará a Croc por 4 aldeas con culturas completamente diferentes: Sailor Village, Cossack Village, Caveman Village e Inca Village. En ellas deberá rescatar Gobbos capturados y superar todo tipo de misiones.

Aquí puedes ver su avance:

Más que saltar y dar coletazos

La remasterización conservará los movimientos clásicos de Croc, aunque también incorporará nuevas posibilidades para recorrer sus escenarios. Entre ellas destaca un triple salto que permitirá alcanzar lugares más elevados.

Además, no todo será correr y brincar. El juego tendrá más de 40 niveles de plataformas 3D y permitirá conducir automóviles y lanchas, viajar en vagonetas, utilizar un ala delta e incluso pilotar un avión.

También habrá nuevos Guardianes que enfrentar, como Soveena la Calamar, Cannon Boat Keith y Flavio el Pez Térmico, cada uno con sus propias habilidades y peligros.

Un museo para los fans más curiosos

Uno de los extras más interesantes será The Croc2pedia, una especie de museo digital que reunirá material de desarrollo que permaneció perdido durante años.

Los jugadores podrán consultar documentos de diseño, materiales publicitarios, mercancía promocional, pruebas de animación y galerías de modelos 3D de personajes, niveles y objetos que fueron descartados del juego original. También habrá entrevistas con integrantes del primer equipo de desarrollo y los responsables de la remasterización.

Croc 2: Kingdom of the Gobbos llegará el 29 de octubre a PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, mediante Steam y GOG.

¿Jugaste el Croc 2 original y te gustaría regresar a estas aventuras? ¿Qué otro clásico de plataformas te gustaría ver remasterizado? Cuéntanos en los comentarios.

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