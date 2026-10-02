Este 2026 ha sido un año bastante especial para Ditto. El Pokémon ha tenido una presencia importante gracias a Pokémon Pokopia y ahora volverá a llamar la atención, aunque esta vez no será dentro de un videojuego.

La compañía PowerA prepara un nuevo control inspirado en el curioso Pokémon para Nintendo Switch 2, y sí, su diseño es exactamente tan morado como podrías imaginar. Lo mejor de todo es que el accesorio llegará a las tiendas muy pronto, por lo que los fans de Ditto no tendrán que esperar demasiado para ponerle las manos encima.

Un control que convierte a Ditto en protagonista

El nuevo control tiene un diseño completamente morado y luce el rostro de Ditto justo en el centro, lo que lo convierte en un accesorio bastante llamativo. Además, se trata de un producto con licencia oficial de Nintendo, por lo que pasó por los procesos de evaluación y pruebas de compatibilidad de la compañía.

De acuerdo con PowerA, el control combina diseño y rendimiento para ofrecer una experiencia pensada para sesiones de juego prolongadas y su lanzamiento está listado para el 20 de octubre a cambio de $50.99 USD en Amazon USA.

Hall Effect, botones programables y hasta 30 horas de batería

Más allá de su apariencia, el control cuenta con algunas características interesantes. Sus sticks utilizan módulos Hall Effect, que funcionan mediante sensores magnéticos sin contacto y están diseñados para ofrecer mayor precisión y evitar problemas relacionados con el desgaste tradicional de los sticks.

También incluye 2 botones Advanced Gaming que pueden asignarse a diferentes funciones directamente desde el control, incluso durante una partida, sin necesidad de modificar configuraciones del sistema.

El accesorio incorpora controles de movimiento, además de un botón C para acceder fácilmente a las funciones de GameChat de Nintendo Switch 2. Un punto importante es que su batería recargable promete hasta 30 horas de uso con una sola carga.

Por supuesto, también cuenta con un diseño ergonómico y es compatible con Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED y Nintendo Switch Lite.

¿Te gustaría tener este control de Ditto para acompañar tus partidas en Nintendo Switch 2? ¿Qué otro Pokémon te gustaría ver convertido en un accesorio de este estilo? Cuéntanos en los comentarios.

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