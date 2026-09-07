Uno de los certámenes dedicados a reconocer lo mejor del cine de animación está por desaparecer. El Tokyo Anime Award Festival (TAAF) anunció que llegará a su fin después de 13 años, cerrando así un espacio que cumplió el papel de mostrar al mundo obras audiovisuales, principalmente de origen japonés.

El anuncio se dio a conocer el 4 de septiembre, fecha que coincide con el cierre de la exhibición en línea de TAAF 2026. De esta forma, el festival concluyó sus actividades pendientes después de 13 ediciones desde su creación como evento independiente en 2014.

Un incubador de nuevos talentos

Durante sus 13 años de actividad, TAAF se interesó en descubrir nuevos talentos, promover la cultura y la industria de la animación, además de acercar obras audiovisuales de todo el mundo al público japonés.

El festival tenía diferentes categorías y era una buena oportunidad para los creadores independientes, ya que se proyectaban obras que todavía no habían sido estrenadas en Japón. También se reconocía a los participantes con el premio al Anime del año y el premio reconocimiento, este último tenía la intención de darle notoriedad a las contribuciones importantes en la industria de la animación.

TAAF también organizaba proyecciones, exhibiciones, charlas, talleres y programas educativos para promover la animación a todo tipo de públicos.

TAAF 2026 fue su última edición

La última edición del festival se celebró en Ikebukuro, Tokio, del 13 al 16 de marzo de 2026. Entre los ganadores de esta última edición estuvieron The Square, que recibió el Gran premeio, que reconoce a las nuevas propuestas aún sin estrenar en Japón; Because Today Is Saturday, ganador del premio de mejor cortometraje; y The Songbirds’ Secret, ganadora del premio a la excelencia en la categoría de largometraje.

La organización confirmó que el próximo 30 de septiembre de 2026 las cuentas oficiales de TAAF en X y YouTube dejarán de estar activas. El cierre parece ser definitivo, al menos por el momento, ya que no existe un proyecto alternativo que sustituya al festival.

【Tokyo Anime Award Festival Comes to a Close】

Today, September 4, 2026, TAAF comes to a close after 13 years.

Our heartfelt thanks to everyone who has supported us along the way.

Thank you for 13 wonderful years.https://t.co/Q8roQdF7X7 — TAAF (@TAAF_official) September 4, 2026

¿Qué te parece esta decisión? ¿Crees que el anime necesita espacios que reconozcan el talento de los artistas emergentes? No olvides compartir tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre el mundo del anime, puedes visitar esta página.

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