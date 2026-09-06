Pese a ganarse su lugar en la industria por consentir a los jugadores con fan service, SHIFT UP no es una compañía exenta de controversias. De hecho, se puede decir que está enfrentando la polémica más grande desde su fundación a tal grado que pone en riesgo la confianza de sus seguidores.

Quizá recuerdes que SHIFT UP ha sido blanco de fuertes críticas por su apoyo a la inteligencia artificial (IA) en varias ocasiones, pero la actual controversia es más grande porque a diferencia de las relacionadas con IA, el problema en cuestión no es uno que atraiga críticas de personas que no consumen sus productos, sino que atañe a la base de seguidores más fieles de sus proyectos y que más gastan en sus juegos.

¿Ahora por qué SHIFT UP hizo enojar a sus jugadores?

Como ocurre de manera periódica, se llevó a cabo el más reciente evento de clasificación de GODDESS OF VICTORY: NIKKE, que consiste en que cada jugador enfrenta a un jefe con 5 diferentes equipos de Nikkes para hacer el mayor daño posible y alcanzar una buena posición en la tabla de liderazgo.

Sin embargo, hubo un problema que SHIFT UP comunicó a los pocos días y que a raíz del cual habría tomado cartas en el asunto, aunque sin entrar en detalles, lo que hizo que pocas personas fuera del ecosistema PvP o en las comunidades más dedicadas al título se enteraran con precisión de lo ocurrido.

Aunque primero se tomara a la ligera, no iba a quedarse así; de hecho, pasó muy poco tiempo para que los jugadores más enfocados en el componente competitivo de NIKKE pusieran el grito en el cielo, especialmente las comunidades coreanas y japonesas del juego.

SHIFT UP está envuelto en nueva polémica por culpa de los tramposos de NIKKE (imagen: SHIFT UP)

Entonces SHIFT UP tuvo que abordar la situación por segunda vez, porque sí, fue de tal dimensión el asunto que se abordó por partes y con los fans cada vez más iracundos, y fue entonces que se explicó un poco mejor la situación.

Gracias a este nuevo mensaje, se reveló que muchos jugadores aprovecharon un error en las mecánicas de juego del jefe que en resumidas cuentas mejoraba sus puntuaciones, aparte de uso de software o programas externos, pero también se descubrió que este aprovechamiento coincidía con el mismo entorno de red, lo que reveló el problema más grande: el pilotaje de cuentas.

¿Qué es el pilotaje en los videojuegos?

Esta práctica está prohibida en este tipo de juegos, pues consiste en que un jugador dé su información de inicio de sesión a otro jugador más hábil para que juegue por él y así logre una buena posición y goce las recompensas sin merecerlas. Pero en este caso se descubrió que el responsable de pilotear las cuentas usaba trampas y ofrecía sus servicios a muchos jugadores top del mundo, lo cual manchó sus cuentas y SHIFT UP lo descubrió.

El problema, sin embargo, fue que SHIFT UP originalmente abordó la situación con tibieza, pues, si bien emitió banneos de 10 años, hubo muchos que sólo serían suspendidos 7 días, incluyendo aquellos que prestaron sus cuentas.

Muchos no sólo tacharon de patéticos a estos jugadores porque pese a gastar mucho en el juego no son capaces de asegurar una buena posición por su propia cuenta, pero la mayor parte de las críticas se enfocó en SHIFT UP por no abordar el problema con mano dura y poner un castigo ejemplar para evitar más casos así.

SHIFT UP pierde confianza de los jugadores de NIKKE

La compañía surcoreana ofreció 1500 gemas, 5 váucheres especiales para reclutamientos y más recursos para mejorar Nikkes a manera de compensación por los inconvenientes, pero no fueron suficientes para calmar a los jugadores de comunidades japonesas y coreanas, que incluso firmaron peticiones para que SHIFT UP rectificara, pues parecía que quería emitir sanciones leves con tal de no perder a estas ballenas y su dinero.

Aunque comunidades en Occidente no fueron tan intensas como en regiones orientales porque no se dedican tanto al entorno competitivo, podían darse cuenta de la gravedad del asunto y expresaban que esto podría ser un precedente sumamente negativo para SHIFT UP y hasta perdería la confianza de su base de jugadores si no tomaba cartas en el asunto como se debe.

No llegó el fin de semana antes de que SHIFT UP otra vez se comunicara con los jugadores de NIKKE y esta vez fue un mensaje directo del director del proyecto y vicepresidente de la compañía, Yoo Hyung-Suk, que a través de su cuenta personal de Twitter (X) se sinceró y confesó sus errores al atender esta situación.

“No lograr mejorar la situación y ofrecer solo promesas vacías conducirá inevitablemente a una pérdida de confianza”, expresó el director tras días de tensión. “No es solo que el corazón me palpite con fuerza; es como si ascendiera hasta la garganta, dejándome tan profundamente alterado que no tengo nada que decir”.

“El próximo anuncio no llegará muy pronto, pero me juego mi posición a que resuelvo esto adecuadamente”, prometió el director.

Mientras tanto, es posible ver en el sitio oficial del juego una larga lista de cientos de jugadores baneados por 10 años dentro del periodo que comprendió del 1 de junio al 3 de septiembre de 2026.

“Para mantener un entorno de juego justo y garantizar una experiencia de juego normal para todos los Comandantes, anunciaremos periódicamente los resultados de las investigaciones y sanciones relacionadas con el uso de programas no autorizados”, expresó SHIFT UP. “Mantenemos una política de tolerancia 0 ante el uso de programas no autorizados y otras infracciones, aplicando sanciones severas”.

¿Qué te parece la nueva polémica que envuelve a SHIFT UP? Cuéntanos en los comentarios.

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