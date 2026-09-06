En años recientes, la administración de Donald Trump usa contenido de videojuegos para promover su ideología y las acciones que llevan a cabo, así sean bélicas o vayan contra los derechos humanos.

Este fin de semana, la cuenta oficial de la Casa Blanca escaló la situación con el lanzamiento de un sitio en línea que cuenta con videojuegos inspirados en las ideas del mandatario.

Sin embargo, 2 de ellos son de corte racista y promueven acciones contra los migrantes, pero estos son presentados como aliens. Uno de estos juegos tomó el concepto de Tetris, pero los responsables de la franquicia respondieron en redes sociales y expresaron su descontento.

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Responsables de Tetris responden al juego racista que promueve el gobierno de Donald Trump

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Tetris en X, los responsables de la franquicia respondieron a la polémica tras el lanzamiento de un sitio de videojuegos en la página de la Casa Blanca, mismo que incluye el título Build the Wall.

Este videojuego usa la mecánica de bloques de Tetris, pero el objetivo es construir un muro fronterizo que impida el paso de los migrantes. El detalle es que estos se presentan como extraterrestres, no como seres humanos, siguiendo con el tono despectivo que usa el presidente de EUA y los seguidores de su movimiento respecto a estas personas y su calidad migratoria.

Los responsables de la franquicia creada por el ingeniero ruso Alexey Pajitnov negaron cualquier relación con el videojuego que promueve la Casa Blanca y señalaron:

“En Tetris creemos en el poder de las conexiones y en unir a las personas, no en dividirlas. Para todos nuestros fans, los amamos, sabemos de ustedes y estamos muy agradecidos por tenerlos en nuestra comunidad”.

P.S. The Tetris Company was not involved in the creation of ‘Build the Wall’.



P.P.S. We take copyright infringement very seriously. pic.twitter.com/Fu02khRpT3 — Tetris (@Tetris_Official) September 4, 2026

La ironía en el uso de Tetris

Curiosamente, el reciente uso del concepto de Tetris para promover un juego antinmigrante resulta irónico dado lo que vivió la franquicia y su creador.

Tetris fue creado por Alexey Pajitnov en la década de los 80 cuando todavía existía la Unión Soviética, un gobierno con ideas radicales de izquierda. En ese entonces, cualquier creación dentro de sus fronteras pasaba a manos y administración del gobierno.

Por muchos años, la empresa soviética Elektronorgtechnica (ELORG), gestionó los derechos de Tetris y su explotación comercial. El juego era tan bueno y adictivo que distintas empresas pelearon por él, como Atari y Nintendo. Al final, se logró un acuerdo entre la empresa de Kioto y ELORG para la comercialización de Tetris en una versión para Game Boy que hizo historia.

Pese al éxito mundial, Alexey Pajitnov no recuperó los derechos sobre su obra hasta los 90 cuando finalizó el proceso administrativo que marcó el final de la URSS. En ese entonces, se elogió la libertad ganada y el hecho de que un gobierno tuviera límites, esto en pro del libre mercado y la globalización. Hoy, la administración de Donald Trump condena lo extranjero y los videojuegos no son la excepción al ser manufacturados en China, Vietnam y otros países de Asia, hecho que ya les ganó una primera etapa de aranceles y una segunda podría estar en proceso.

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