Los jugadores que disfrutan los RPG clásicos tendrán una nueva oportunidad para descubrir una aventura con varias décadas de historia. NIS America confirmó que Astonishia Story llegará a Occidente con su remake.

Ahora se sabe que la nueva versión estará disponible a inicios de 2027. En consolas contará con textos en inglés, mientras que la edición para computadora también ofrecerá japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado.

Un clásico de 1994 regresa con una nueva apariencia

Astonishia Story es un RPG originalmente lanzado en 1994 para MS-DOS. Ahora, décadas después, esta nueva versión modernizará su presentación para llevar su aventura a plataformas actuales.

El remake debutó previamente en Corea del Sur el 18 de diciembre de 2025 para Switch y PC. En esta ocasión, Astonishia Story finalmente prepara su llegada a otros territorios.

La historia sigue a Lloyd von Reuental, un protagonista que emprende una peligrosa misión para recuperar una reliquia robada y recuperar su honor. En el camino descubrirá una conspiración relacionada con poderes antiguos.

Sin embargo, la Reina de los Elfos busca apoderarse de uno de ellos, por lo que Lloyd deberá enfrentarse a sus planes.

Estrategia, mercenarios y combates por cuadrícula

Uno de los elementos principales del remake serán sus enfrentamientos estratégicos. Las batallas utilizan un sistema basado en cuadrículas, donde la posición de cada personaje puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.

Los jugadores tendrán que mover cuidadosamente a sus unidades, utilizar habilidades especiales y aprovechar el terreno disponible. Así, cada enfrentamiento plantea un pequeño desafío táctico.

Además, será posible reclutar mercenarios que se unirán al grupo. Estos personajes cuentan con habilidades propias, por lo que ampliar el equipo permitirá crear distintas estrategias para superar los combates.

Astonishia Story llegará el 11 de febrero para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC, a través de Steam.

¿Conocías Astonishia Story desde su lanzamiento original en 1994? ¿Le darás una oportunidad a este remake cuando llegue a Occidente? Cuéntanos en los comentarios.

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