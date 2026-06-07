La saga A Plague Tale se ganó un lugar especial entre los jugadores gracias a su mezcla de narrativa, exploración y momentos cargados de emoción. Después de los acontecimientos de A Plague Tale: Innocence y A Plague Tale: Requiem, muchos pensaron que la historia había llegado a su final. Sin embargo, Asobo Studio todavía tiene mucho que contar dentro de este universo.

Durante el Xbox Games Showcase, los desarrolladores presentaron un nuevo trailer de Resonance: A Plague Tale Legacy, una aventura que servirá como precuela de los juegos anteriores y que pondrá el foco en uno de los personajes más recordados de la franquicia. Además, el estudio aprovechó el evento para confirmar su fecha de lanzamiento.

Sophia protagonizará una nueva historia llena de misterios y peligros

La aventura seguirá a Sophia, personaje que apareció en A Plague Tale: Requiem. La historia se desarrolla varios años antes de los acontecimientos de la saga principal y mostrará cómo la joven buscó abrirse camino en un mundo peligroso mientras intentaba descubrir la verdad sobre su pasado.

El nuevo avance mostró escenarios inspirados en el Mediterráneo, ruinas antiguas, trampas mortales y una misteriosa isla vinculada a la leyenda del Minotauro. Al parecer, la exploración tendrá un papel importante dentro de la experiencia, junto con acertijos y desafíos que pondrán a prueba las habilidades de los jugadores.

Según la información compartida por Asobo Studio, Sophia deberá superar pruebas letales, recorrer caminos traicioneros y descubrir secretos que permanecieron ocultos durante siglos.

Aquí puedes ver el avance:

Una propuesta más enfocada en la acción y la aventura

Los primeros detalles indican que Resonance: A Plague Tale Legacy apostará por una experiencia más orientada a la acción que sus predecesores. La aventura incluirá combates, exploración y nuevos peligros relacionados con los misterios de la Macula, la fuerza sobrenatural que marcó los eventos de la saga original.

El juego llegará como un título de Xbox Play Anywhere, lo que permitirá continuar la partida entre consolas Xbox y PC. Además, estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass, una noticia que seguramente alegrará a los suscriptores del servicio.

Lo mejor es que la espera será corta. Asobo Studio confirmó que Resonance: A Plague Tale Legacy se lanzará el 27 de agosto de 2026 para Xbox Series X|S y PC.

¿Jugaste los anteriores títulos de A Plague Tale? ¿Te interesa conocer el pasado de Sophia en esta nueva aventura? Cuéntanos en los comentarios.

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