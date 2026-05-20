Una de las aventuras más ambiciosas en la historia de los videojuegos fue la de Embracer Group. El grupo empresarial trató de posicionarse como líder en Europa durante el periodo de adquisiciones de Microsoft y Sony.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y con el paso de los años la compañía entró en crisis. Su última esperanza fue un trato con los árabes que se cayó en el último momento.

Pese a ello, no hay quiebra, pero sí hay decisiones importantes que impactan en su negocio de videojuegos. La empresa informó sobre su separación y lo que pasará con sus franquicias de gaming.

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Embracer Group se separa en 2 empresas y una de ellas se encargará de todo los relacionado con videojuegos

Por medio de un comunicado oficial, Embracer Group anunció su separación en 2 empresas, cada una con su respectiva cotización en las bolsas de valores.

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Una de ellas mantendrá el nombre Embracer y se dedicará a lo administrativo y a la gestión de negocios.

La segunda, llevará por nombre Fellowship Entertainment y es ahí donde recaerá el negocio de videojuegos con todas las franquicias que tienen. Además, cuentan con la iniciativa de preservación Embracer Games Archive, la cual cuenta con más de 50,000 piezas de gaming.

El comunicado refiere lo siguiente respecto a Fellowship:

“Es una empresa de entretenimiento basada en la propiedad intelectual centrada en el desarrollo de juegos, la publicación y un enfoque de licencias, como guardianes de El Señor de los Anillos, Tomb Raider y muchas otras grandes propiedades intelectuales." Embracer Group sobre la creación de Fellowship

La empresa quiere reactivar los desarrollos de franquicias como Saints Row, Deus Ex y Legacy of Kain

Por otra parte, un reporte de Insider-Gaming reveló detalles sobre el reciente informe financiero de Embracer Group.

En teoría son buenas noticias pues de acuerdo con la presentación, hay intención de reactivar franquicias que llevan años en silencio o que han tenido malos resultados en los últimos años.

Según la información, las IP que podrían volver son:

Deus Ex

Saints Row

TimeSplitters

Thief

Red Faction

Legacy of Kain

La reciente creación de Fellowship Entertainment da certidumbre para el futuro de la empresa europea en cuanto a su negocio de videojuegos.

El objetivo de esta nueva compañía es gestionar de major manera el desarrollo y la comercialización de sus distintas IP. Si bien las que se comparten en la lista no tienen un nuevo proyecto en puerta, hay posibilidades de que se contemplen nuevos lanzamientos en el mediano plazo.

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