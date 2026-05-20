Aunque los trofeos de PlayStation resultan virtualmente inútiles en la mayoría de las ocasiones, debemos confesar que nos encanta coleccionar platinos para presumirlos a nuestros amigos y el resto del mundo. Este sistema es funcional, pero parece que la compañía busca maneras de mejorarlo y llevarlo al siguiente nivel.

Las empresas suelen lanzar parches con mejoras y ajustes con mucha regularidad, así que saber que Sony tiene la intención de actualizar la forma en que funcionan o se muestran los trofeos está lejos de ser una sorpresa; sin embargo, lo realmente interesante es el momento en el que llegan estos informes, pues recientemente Xbox le dio un lavado de cara muy bienvenido a su iniciativa de logros.

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PlayStation buscaría mejorar su sistema de trofeos

Tal como informan desde el medio Insider-Gaming, muchos usuarios de PlayStation empezaron a recibir un mensaje aleatorio dentro de los juegos en los que les pide que detallen qué tan satisfechos están con la experiencia general del sistema de trofeos.

Al parecer, la notificación aparece principalmente en las consolas PS5, y se desconoce si los usuarios de PS4 también tienen la oportunidad de compartir su opinión.

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Tras brindar una respuesta, los jugadores recibieron una encuesta por parte de Sony en sus correos electrónicos. El cuestionario es muy breve y en su mayoría incluye interrogantes que se responden con un simple “De acuerdo” o “En Desacuerdo”.

PlayStation quiere saber si el nivel de recompensas que ofrece el sistema es suficiente, si los trofeos deberían mostrarse con más detalle en la pantalla y otras cuestiones. También se incluyen preguntas abiertas en las que los jugadores pueden solicitar nuevas funciones o sugerir formas de mejorar la experiencia general.

Si bien la encuesta sólo tiene una página, este movimiento indica que PlayStation y Sony tienen la intención de actualizar de alguna u otra forma esta parte de su ecosistema en consolas. Los jugadores que reciban el cuestionario deberían aprovechar la oportunidad para externar sus inquietudes o compartir sus ideas.

Sony quiere conocer la opinión de los jugadores de PS5

Xbox renueva su sistema de logros

Una vez más, llama la atención el momento en el que se empiezan a distribuir estas encuestas. A principios de abril, Xbox anunció oficialmente que actualizó su sistema de logros e implementó numerosas mejoras que hacen que la experiencia de completar desafíos sea más satisfactoria.

Ahora, hay nuevas animaciones e iconos que provocan que conseguir logros sea más enganchante. Los jugadores de las plataformas de Microsoft también ya tienen la opción de ocultar algunos juegos de la lista, así como hacer lo contrario y resaltar sus videojuegos completados al 100%.

PlayStation podría seguir el ejemplo de Xbox y mejorar su sistema de trofeos

Será interesante descubrir si PlayStation toma nota y aplica mejoras similares en su sistema de trofeos de PS4 y PS5. Aun así, se desconoce si esta iniciativa sea una respuesta directa por parte de Sony a los movimientos recientes de Microsoft.

Pero dinos, ¿qué novedades o cambios te gustaría que lleguen al sistema de trofeos? Déjanos leerte en los comentarios.

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