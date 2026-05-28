Hace casi una década, la industria atravesó por una etapa muy buena para los plataformeros. Los juegos inspirados en los grandes del género, en especial en su era 3D, regresaron y distintos estudios y editores dieron ese guiño al pasado.

También hubo proyectos ambiciosos, como remakes de grandes franquicias que se pensaban en el olvido. Una de ellas fue Spyro, que se hizo grande en la era del primer PlayStation y que en 2018 regresó con un remake que encantó hasta al mismísimo Snoop Dogg.

Muchos años han pasado desde aquel lanzamiento, incluso la industria ha cambiado, pero lo bueno es que el paso del tiempo ha sido benévolo con los precios. Recientemente, se lanzó una oferta para este juegazo del adorable dragón morado.

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¿Cómo conseguir Spyro Reignited Trilogy por $200 pesos?

La PlayStation Store tiene una oferta muy atractiva para los fans de los plataformeros de antaño.

Se trata de Spyro Reignited Trilogy, remake de los 3 juegos que desarrolló y lanzó Insomniac Games para el primer PlayStation a finales de la década de los 90.

En esta ocasión, este paquete con 3 juegazos tiene 75% de descuento y su precio en este momento es de $9.99 dólares.

Al tipo de cambio con el peso mexicano, Spyro Reignited Trilogy para PlayStation 4 y PlayStation 5 te saldrá en $200 pesos, ya con los impuestos que se cargan antes de confirmar la compra. La oferta estará disponible hasta el 11 de junio.

Es una gran oportunidad para revivir los clásicos con estos remakes, pero también para conseguir uno de los mejores títulos del género que se han lanzado en los últimos años. Actualmente, la industria no tiene tanto interés en este tipo de proyectos.

¿Qué es Spyro Reignited Trilogy?

Spyro Reignited Trilogy es una colección que reúne los 3 primeros juegos clásicos del adorable dragón morado Spyro en una versión remake. Su desarrollo corrió a cargo de Toys For Bob.

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Incluye Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! y Spyro: Year of the Dragon, todos con gráficos modernos, escenarios más detallados y animaciones más fluidas. Aun así, mantiene la esencia de los títulos originales que se hicieron populares en la era del primer PlayStation.

La trilogía combina plataformas, exploración y coleccionables en mundos llenos de color y personajes divertidos.

El jugador debe recorrer distintos reinos, rescatar dragones, conseguir gemas y derrotar enemigos usando las habilidades de Spyro, como lanzar fuego y embestir.

En su momento, se le consideró entre los mejores plataformeros de la década de los 90 y fue parte de la ola de nuevas franquicias que buscaban competir contra Mario y Sonic.

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