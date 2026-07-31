Los suscriptores de Nintendo Switch Online + Expansion Pack por fin tienen una fecha para volver a disfrutar una de las aventuras más recordadas de Mario. Nintendo confirmó que Super Mario Sunshine, el clásico de GameCube, se unirá al catálogo de Nintendo Classics el un par de semanas.

Aunque el juego apareció brevemente en un video promocional hace más de un año cuando Nintendo presentó los títulos de GameCube para Nintendo Switch 2, no se sabía cuándo llegaría al servicio.

Super Mario Sunshine por fin tiene fecha para Nintendo Classics

Será a partir del 13 de agosto cuando los jugadores con una suscripción activa a Nintendo Switch Online + Expansion Pack podrán descargar Super Mario Sunshine desde la aplicación de Nintendo GameCube.

Como ocurre con el resto de los títulos de esta colección, el juego estará disponible exclusivamente para Nintendo Switch 2, por lo que quienes aún juegan en el primer Nintendo Switch no podrán acceder a esta versión mediante el servicio.

Cabe mencionar que el anuncio representa una excelente oportunidad para quienes nunca probaron esta entrega y deseen conocer la visita de Mario a la Isla Delfino y utilizar el icónico dispositivo F.L.U.D.D. para limpiar la contaminación que invade el lugar.

Dark days loom over Isle Delfino!



Clean up a polluted island with FLUDD at your side in Super Mario Sunshine, coming to Nintendo GameCube – Nintendo Classics on Nintendo Switch 2 for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on Aug 13! pic.twitter.com/8j5iWvjnJz — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 31, 2026

La mejor forma de jugarlo desde hace años

Un punto importante es que el regreso de esta entrega es importante porque conseguirla se ha vuelto complicado en los últimos años.

Recordemos que la última vez que estuvo disponible oficialmente para el público fue con Super Mario 3D All-Stars, colección lanzada en 2020 y que cada vez es más difícil de conseguir.

Gracias a su llegada a Nintendo Classics, los suscriptores del servicio podrán disfrutar esta aventura sin necesidad de buscar una edición descatalogada.

Como puedes ver, Nintendo continúa ampliando el catálogo de clásicos de GameCube en Nintendo Switch 2, por lo que es cuestión de tiempo para ver otras entregas muy queridas por la comunidad.

¿Volverás a recorrer Isla Delfino cuando Super Mario Sunshine llegue a Nintendo Switch 2? ¿Qué otro clásico de GameCube te gustaría ver en Nintendo Classics? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente